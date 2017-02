Sorina Pintea a ales să rămână manager la Spitalul Judeţean

Aceasta a renunţat la funcţia de senator

“Ziua de 4 februarie 2017 a reprezentat data limită în care trebuia să optez pentru demnitatea de parlamentar sau pentru poziţia de manager al Spitalului Judeţean ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. Recunosc că nu a fost o decizie uşoară, iar în hotărârea mea m-am consultat în primul rând cu membrii familiei, cărora doresc să le mulţumesc încă o dată că mi-au fost alături în tot acest timp.

Optez pentru funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, poziţie care îmi permite să ajut mai mult Maramureşul şi maramureşenii şi îmi conferă posibilitatea de a continua proiectele mari demarate la nivelul unităţii medicale, renunţând la calitatea de senator al României.

În primul rând, doresc să mulţumesc alegătorilor care mi-au acordat încrederea în 11 decembrie 2016, prin votul exprimat masiv în favoarea mea. Am fost plăcut impresionată de apre­cierea manifestată prin vot, atât la nivelul Băii Mari, cât şi al Maramureşului, şi mă simt cu atât mai responsabilă faţă de băimăreni şi maramureşeni, în toate activităţile mele prezente şi viitoare.

După ce am cântărit priorităţile publice actuale ale Municipiului Baia Mare şi ale judeţului Maramureş, şi după discuţiile pe care le-am avut cu oameni dragi şi apropiaţi mie, am hotărât să continui, chiar de azi, proiectele Băii Mari şi ale Maramureşului, din calitatea de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, postură din care sunt sigură că pot face bine oamenilor, în primul rând prin continuarea modernizării serviciilor medicale. Şi nu pot să nu amintesc aici proiectele extrem de importante demarate la nivelul unităţii spitaliceşti, unul dintre acestea fiind Programul de Radioterapie, care este un proiect de suflet, modernizarea Blocului Operator şi un proiect la fel de important, cred eu, creşterea calităţii resursei umane. De asemenea, am demarat proiecte importante împreună cu societatea civilă, proiecte care vor să aducă spitalul mai aproape de oameni, de nevoile lor. Experienţa câştigată şi relaţionarea la nivelul comisiei de sănătate şi al celorlalte comisii, mă fac să cred că proiectele propuse de Maramureş în acest domeniu vor fi agreate şi vor putea fi implementate cu succes.

Pentru a nu exista discuţii ulterioare (deşi sunt convinsă că vor exista), doresc să subliniez faptul că nu am candidat doar pentru a ridica scorul PSD, însă mi-am rezervat în tot acest timp dreptul de a opta pentru una dintre cele două demnităţi: cea de senator sau cea de manager al Spitalului Judeţean din Baia Mare. Cine mă cunoaşte, ştie că nu pot să îmi fie impuse condiţii şi nu sunt adepta aranjamentelor politice de niciun fel şi dacă ar fi avut loc o astfel de discuţie, nu aş fi candidat sub nici o formă. Cred în programul pe sănătate pe care l-am propus, în campania electorală şi sunt mândră că am avut partea mea de contribuţie la scrierea lui. De asemenea, sunt mândră şi emoţionată când văd că deja primele măsuri (de exemplu, eliminarea comisiilor pentru aprobarea medicamentelor pentru pacienţii bolnavi de cancer) au şi fost luate.

Revin la cârma spitalului cu planuri mari, cu gânduri de mai bine şi cu convingerea că, de aici, voi putea să ajut, pe mai departe, fiecare băimărean şi fiecare maramureşean!

Vă mulţumesc pentru tot!” – a încheiat ec. Sorina Pintea, din nou managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare.