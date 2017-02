Masă caldă la Liceul din Poienile de sub Munte

Elevii de la Liceul Tehnologic din Poienile de sub Munte vor beneficia din acest an şcolar de o masă caldă la şcoală. Programul aprobat de Guvern prevede că 50 de şcoli pilot vor beneficia la nivel naţional de această facilitate, urmând ca acest proiect să se extindă, dacă are succes.

Masa caldă poate fi preparată în regim propriu de către şcoli sau achiziţionată. Normele metodologice privind derularea programului-pilot au fost aprobate luna trecută. Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, Adriana Meşter, suportul alimentar constă după caz, într-o masă caldă în cazul în care există cantină cu avize de funcţionare şi spaţiu adecvat de servire a mesei, într-o masă caldă în regim catering, acolo unde există spaţiu de servire a mesei sau într-un pachet alimentar pentru fiecare elev/preşcolar, acolo unde nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei. Potrivit ordonanţei, „pentru masa caldă preparată în regim propriu, unitatea şcolară va afişa la loc vizibil lista-meniu care va conţine denumirea produsului, ingredientele componente, precum şi substanţele care provoacă alergii sau intoleranţe. În plus, pentru produsele distribuite de unităţile de alimentaţie publică va fi indicată şi data producerii. Pachetul alimentar va conţine produse de panificaţie, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte, legume, la care se adaugă un fruct”. Adriana Meşter a mai precizat că în conformitate cu normele metodologice, sumele aferente derulării programului-pilot se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru implementarea programului, se aloca sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. La finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei Ministerului Educaţiei Naţionale, realizată pe baza datelor colectate lunar şi a rezultatelor obţinute pe parcursul derulării proiectului-pilot, executivul va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program în toate şcolile, la nivel naţional.