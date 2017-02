Pentru al patrulea an, micii învăţăcei din clasele a III-a şi a IV-a, au ocazia să participe la Olimpiada Micilor Bancheri. Aceasta se desfăşoară în 2 faze şi anume: faza locală (pe şcoală, cu două etape – proba scrisă şi proba practică) şi faza naţională (finală – cu proba scrisă).

Înscrierea este gratuită şi se face în perioada 11-24 februarie, pe baza formularului pe care participanţii îl vor putea descărca de pe site-ul www.appe.ro. Etapa locală (pe şcoală) se va desfăşura în perioada 6-13 martie 2017 şi va consta într-o probă scrisă în cadrul orei de educaţie financiară. Data aleasă de fiecare cadru didactic va fi comunicată organizatorilor pe formularul de înscriere (descărcat de pe site-ul www.appe.ro, www.cutezatorii.ro). Variantele cu subiectele vor fi transmise de organizatori în ziua concursului. Activitatea va fi pregătită de cadrul didactic şi monitorizată de un reprezentant al organizatorilor. Evaluarea se va face de către cadrul didactic, pe bază de barem (transmis de organizatori, odată cu subiectele. În etapa următoare se vor califica primii trei clasaţi, în ordinea punctajelor obţinute. În perioada 27 martie – 8 aprilie 2017, finaliştii probei scrise vor elabora, sub îndrumarea cadrului didactic coordonator, un proiect, având la bază activităţi practice pe teme de educaţie financiară desfăşurate în cadrul orelor de educaţie financiară, cu caracter artistic sau civic: afişe, fotografii, desene, machete etc., târguri de obiecte realizate de copii, activităţi de tipul trocului etc. Descrierea acestei activităţi va trebui să fie prezentată în format digital Power Point, în 12-15 slide-uri. Data limită de expediere a prezentărilor de proiect este 14 aprilie 2017 la adresa de email: ligia.golosoiu@appe.ro. Participanţii vor menţiona în e-mail titlul lucrării, numele cadrului didactic îndrumător, datele sale de contact (telefon, adresă), clasa, şcoala, localitatea, judeţul. Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie formată din reprezentanţi ai organizatorilor, partenerilor şi sponsorului, în perioada 18-23 aprilie 2017. Notele obţinute la fiecare etapă în parte (A şi B) se vor aduna, iar media aritmetică a lor va constitui punctajul final. Ierarhizarea rezultatelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor. Clasamentul final şi lucrările câştigătoare vor fi publicate în 25 aprilie 2017 pe site-ul www.appe.ro si www.cutezatorii.ro. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic şi afişaţi pe site-ul www.appe.ro. Pentru faza finală se vor califica primii trei reprezentanţi din fiecare judeţ, în ordinea descrescătoare a mediilor. Etapa finală (naţională) va avea loc în data de 5 mai 2017, în cadrul acţiunii „Fii Bancher Pentru O Zi”, desfăşurată la Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi va consta într-o probă scrisă. Toţi participanţii, copii şi cadrele didactice îndrumătoare ai acestora, vor primi diplome de participare.