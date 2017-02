Situaţia terenurilor agricole din Maramureş

Conform statisticii făcute de primării şi centralizate la Direcţia pentru Agricultură Maramureş, în judeţul nostru există 305.528 ha de teren agricol, din care: 81.030 ha de teren arabil, 96.888 ha de păşuni, 121.020 ha de fîneţe, 243 ha de vie, 6.347 ha de livadă. Terenuri degradate şi neproductive – 10.139 ha. Maramureşul deţine 290.172 ha de păduri şi alte terenuri forestiere. Terenuri cu ape 5.305 ha. Drumuri şi căi ferate – 6.405 ha. Terenuri ocupate de curţi şi construcţii – 12.747 ha.

Cele mai multe terenuri arabile se află în următoarele unităţi administrativ teritoriale: oraşul Tg. Lăpuş 3.703 ha (cu toate cele 11 sate componente), Ulmeni 3.500 ha, Şomcuta Mare 2.801 ha, comuna Satulung 2.758 ha, Mireşu Mare 2.693 ha, Copalnic Mănăştur 2.139 ha, Băseşti 2.120 ha, …, pînă la oraşul Cavnic, cu 23 ha de teren arabil.

Păşuni: Borşa 9.143 ha, Tg. Lăpuş 6.752 ha, Poienile de sub Munte 5.115 ha, Copalnic Mănăştur 3.931 ha, Moisei 3.505 ha, Vişeu de Sus 3.219 ha, Săpînţa 2.817 ha, Suciu de Sus 2.713 ha, Cerneşti 2.505 ha, Vima Mică 2.314 ha, Valea Chioarului 2.304 ha, Coroieni 2.037 ha, Sighetu Marmaţiei 2.013 ha, Boiu Mare 2.002 ha, …, pînă la Vadu Izei, cu 17 ha de păşune.

Fîneţe: Tg. Lăpuş 5.437 ha, Strîmtura 4.340 ha, Borşa 4.065 ha, Giuleşti 3.971 ha, Sighetu Marmaţiei 3.918 ha, Poienile de sub Munte 3.910 ha, Ocna Şugatag 3.717 ha, Budeşti 3.657 ha, Vişeu de Sus 3.057 ha, Suciu de Sus 2.926 ha, Moisei 2.760 ha, Călineşti 2.739 ha, Dragomireşti 2.608 ha, Bîrsana 2.587 ha, Şomcuta Mare 2.580 ha, Ieud 2.548 ha, Vişeu de Jos 2.529 ha, …, pînă la Sălsig, cu 107 ha de fîneţe.

Plantaţii de viţă-de-vie: Seini 53 ha, Cicîrlău 48 ha, Ulmeni 24 ha, Băseşti 19 ha, Bicaz 18 ha, Oarţa de Jos 16 ha, Tăuţii Măgherăuş 15 ha, Şomcuta Mare 9 ha, Baia Mare 7 ha, Recea 7 ha, Dumbrăviţa 6 ha, Ardusat 5 ha, Remetea Chioarului 4 ha, Satulung 4 ha, Asuaju de Sus 3 ha, Coltău 2 ha, Sălsig 1 ha, Fărcaşa 1 ha, Băiţa de sub Codru 1 ha.

Livezi: Şomcuta Mare 704 ha, Sighetu Marmaţiei 421 ha, Seini 391 ha, Remetea Chioarului 336 ha, Cerneşti 308 ha, Dumbrăviţa 307 ha, Ieud 250 ha, Mireşu Mare 215 ha, Rona de Sus 209 ha, Săpînţa 203 ha, Coroieni 164 ha, Groşi 151 ha, Baia Mare 150 ha, …, pînă la Băiuţ, Bistra, Botiza, Cupşeni, Lăpuş, Leordina, Moisei, Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Suciu de Sus şi Groşii Ţibleşului, care nu au livezi declarate de gospodari.

Păduri: Vişeu de Sus 36.166 ha, Borşa 26.823 ha, Poienile de sub Munte 19.194 ha, Baia Mare 17.824 ha, Băiuţ 9.953 ha, Groşii Ţibleşului 8.723 ha, Tăuţii Măgherăuş 8.713 ha, Deseşti 8.470 ha, Bistra 8.416 ha, Tg. Lăpuş 7.711 ha, Săpînţa 7.222 ha, Repedea 6.313 ha, Dragomireşti 6.225 ha, Baia Sprie 5.371 ha, Cicîrlău 5.323 ha, …, pînă la comuna Groşi, care are cele mai puţine păduri din judeţ, 44 ha.

Terenuri degradate şi neproductive: Repedea 935 ha, Vişeu de Jos 668 ha, Borşa 639 ha, Strîmtura 569 ha, Deseşti 550 ha, Baia Mare 418 ha, Fărcaşa 381 ha, …, pînă la Cavnic, unde nu sînt raportate terenuri degradate şi neproductive.