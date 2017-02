Spectacol “imprevizibil” la Municipal

Teatrul Municipal Baia Mare pregăteşte cea de-a treia premieră din această stagiune. Spectacolul “Edmond”, după un text al lui David Mamet, în regia artistică a lui Andrei Dinu, e o adevărată provocare pentru spectatori. “Va face parte din nucleul dur al repertoriului Teatrului Municipal Baia Mare. Este o piesă după un text foarte puternic, în care personajele sunt puse în situaţii limită. Uneori în viaţă o iei razna, peste noapte, ceea ce i se întâmplă şi personajului principal. Spectacolul e admis celor cu vârsta de peste 16 ani. E un spectacol care nu e pentru persoane foarte sensibile”, a spus managerul Teatrului Municipal Baia Mare, Radu Macrinici. La rândul său, regizorul Andrei Dinu, a punctat că a încercat să pună în scenă un altfel de spectacol, unul care să pună publicul în situaţii imprevizibile. “De unde a pornit naşterea acestui spectacol. A pornit dintr-o discuţie avută cu unul din profesorii mei de regie, Mihai Măniuţiu, care mi-a zis că e foarte important să încercăm să găsim noi, ca tineri creatori, texte care ne interesează, care ne provoacă. Pe mine mă interesează foarte mult experienţa pe care o trăieşte spectatorul în sala de teatru. Întreg conceptul spectacolului se bazează pe această anatomie a receptării. Mă interesează imprevizibilul, momentul în care publicul e foarte detaşat sau e foarte implicat. Sunt 25 de locuri în care se petrece acţiunea, locuri din care publicul face parte sau e doar observator. Am încercat să provoc din punct de vedere tehnic percepţia, sentimentele, reacţiile pe care le are personajul principal, să le trăiască şi publicul”, a spus Andrei Dinu. Pentru Andrei Dinu, “Edmond”, reprezintă debutul său ca regizor într-un teatru profesionist de repertoriu. Autorul textului, David Mamet este un dramaturg, eseist şi regizor de film american, laureat al premiului Pulitzer şi nominalizat de două ori la premiile Oscar. Este autorul scenariilor unor filme celebre cum ar fi: Poştaşul sună întotdeauna de două ori, Incoruptibilii, Hoffa, Ronin şi Hannibal. (i.s.)