Două cărţi de filosofie din Maramureş promovate în Japonia

Două cărţi de filosofie aparţinând profesorului universitar dr. Nicolae Iuga de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Filiala Baia Mare au ajuns să fie promovate în Japonia, bineînţeles în limba acestei ţări.

Prima carte este scrisă în limba franceză şi este intitulată Essais éthique et politique, a apărut la Editura: Edition Universitaires Européennes, Saarbrücken, Germany, 2016, ISBN 978-3-639-50520-7 şi poate fi accesată în limba japoneză la linkul: https://www.amazon. co.jp/Essais-%C3%A9thiques -politiques-Nicolae-Iuga/ dp/3639505204/ref=pd_rhf_dp_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q4P1HD4VN2YQGD64BTSG. Descărcarea cărţii, în parte sau în întregime, costă între 2,5 şi 4,6 yeni.

A doua carte, scrisă în limba engleză şi intitulată About the New Antisemitism and other Essays, apărută la Editura: Lambert Academic Publishing, Saar­brücken, Germany, 2016, ISBN 978-3-96169-4, poate fi accesată în limba japoneză la linkul: https://www. amazon.co.jp/About-New-Antisemitism-Other-Essays/dp/3659961698/ref=pd_rhf_dp_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SPXQHC Descărcarea cărţii, în parte sau în întregime, costă între 4,2 şi 8,9 yeni. (n.g.)