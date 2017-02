Flacăra lui Peter Hurley în primul foc la Sighet!

Înflăcăratul Peter Hurley (Petru, cum îi spun eu) a descoperit în România rurală şi mai ales în Maramureş existenţa Focului Viu, aprins cu milenii în urmă de strămoşii noştri. Un foc care a existat şi în Irlanda, dar care s-a stins pe stâncile ţării sale natale în urmă cu 100 – 150 de ani. Motiv pentru care Petru încearcă să ne convingă că Focul Viu nu trebuie lăsat să se stingă în această ţară a lemnului, copleşită de câteva decenii de inox şi aluminiu, metale strălucitoare dar extrem de reci, care nu întreţin focul, dimpotrivă!

”Sunteţi păstori ai unui foc viu străvechi, ultimul din Europa. Bucuraţi-vă de căldura lui!” – afirma Petru, la prima conferinţă itinerantă, despre cei şapte ani în căutarea FOCULUI VIU.

Evenimentul a avut loc în sala Transist a Primăriei Sighetu Marmaţiei. Cu credinţă în Dumnezeu, ca un maramureşean neaoş, evlaviosul Petru a rostit Tatăl Nostru împreună cu preotul ortodox Ioan Ardelean din Deseşti şi cei peste o sută de participanţi la întâlnire: consilieri locali sigheteni, consilieri judeţeni, primarii din Sighet, Săpânţa, Bârsana, Rozavlea, istorici, etnografi, profesori, oameni de cultură şi artă, agenţi de turism, manageri de proiecte, colaboratori ai lui Petru. Cel mai tânăr participant avea zece ani, cel mai vârstnic, 70 de ani.

Introducerea a făcut-o Horia Scubli, primarul municipiului gazdă: ”Dacă ar trebui să fac un clasament al celor mai importanţi oameni din lume, lui Petrică Hurley i-aş găsi loc printre primii o sută de români! Petru este ceea ce ţara asta îşi doreşte să aibă: un bun român. Ceea ce a făcut el pentru România şi pentru Maramureş este minunat. Sunt mândru de tine, Petru. Ţi-ai cucerit în inimile noastre un loc pe care nu o să-l poţi părăsi indiferent de câte năzbâtii vei face de acum încolo!”

Împreună cu Loredana Ionescu şi Asociaţia Interculturală de Tradiţii, Petru Hurley a scos de sub tipar albumul bilingv ”Drumul Lung spre Cimitirul Vesel, FOCUL VIU”, Maramureş, 2017.

Prin ”FOC VIU”, Petru defineşte spiritul autentic românesc, care a dat naştere culturii populare a satului tradiţional maramureşean, arhetip al satului primordial. În discursul său de 80 de minute, Petru a făcut referiri la acest album (broşură, cum îi zice el), a vorbit despre Focul Viu, a venit cu sugestii legate de ediţia din acest an a Festivalului “Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” şi a prezentat propria sa viziune de salvare economică a satului tradiţional, oferind soluţii pentru valorificarea produselor prin Fondul de Investiţie Rurală pentru Încurajarea Cooperării în Economia Locală – FIRICEL.

”Mulţumesc Primăriei Sighetu Marmaţiei dar şi celorlalţi primari din Maramureşul istoric, care au fost alături de demersurile mele şi ne-au sprijinit”- spunea Petru Hurley, la începutul conferinţei.

”La finalul ediţiei cu numărul 7 a Proiectului “Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” m-am gândit să trag o linie şi să fac un sumar al acţiunilor noastre în Maramureş, să facem o mărturie, o recapitulare. În colaborare cu Loredana Ionescu, Delia Pop şi vreo 20 de fotografi care ne-au trimis instantanee din timpul celor 7 ediţii ale festivalului am scos această carte, album sau broşură în care încercăm să definim conceptul de Foc Viu. Lucrarea este structurată în 3 părţi, care răspund la întrebările De ce lucrăm la acest proiect, Ce am realizat în cei 7 ani de activitate şi Ce propunem noi pentru următoarea perioadă. O parte din exemplare le-am distribuit gratuit, restul pot fi cumpărate la preţul de 10 lei bucata. Lanţul din lemn simbolizează conceptul pentru care lucrăm. Fiecare generaţie este o verigă în acest lanţ de lemn, semn că porneşte de undeva. Am vrut să organizăm pe parcursul unei săptămâni evenimente culturale în care turistul se poate deplasa din sat în sat, să participe la mai multe activităţi. Aşa s-a născut ideea Satele Unite ale Maramureşului. Am umblat din sat în sat în căutarea autenticului. Vom organiza şi în acest an 7 zile în satele unite, în perioada 13-20 august, în Maramureşul istoric. Şcoala de vară Moş Pupăză de la Valea Stejarului va fi extinsă şi la Săpânţa şi Bârsana. Vor fi concerte la Bârsana, sus pe Bradova, iar pe 20 august organizăm reuniunea satelor din zona Maramureş şi zona Lăpuş, la Săpânţa. În ţara Lăpuşului, vom organiza înainte de postul Sfintei Maria, între 23 şi 30 iulie acelaşi lucru, în satele pline şi ele de tradiţii străvechi. Prin ceea ce fac promovez România, ţara mea de adopţie în care mă simt foarte bine, ca acasă aş putea spune, pentru că noi suntem la fel. Am putea avea chiar strămoşi comuni (celţii) care au trecut de-a lungul secolelor, mileniilor, prin ţările noastre statornice. Singura şansă de a supravieţui într-un mare flux este să ai rădăcini bune. Când m-am gândit să contribui la îmbunătăţirea ima­ginii României, nu văzusem nord-vestul ţării. Maramureşul l-am descoperit doar în urmă cu 13 ani, când mi s-a tăiat respiraţia. Aveam impresia că am intrat în cea mai mare grădină din lume. Am văzut varianta vie a ceea ce la noi, în Irlanda, este mort de peste 200 de ani. Aşa au rămas 4 milioane de irlandezi pe insulă iar 42 de milioane de irlandezi formează a doua mare diasporă din lume. În anul 2003, am stat 10 zile în Botiza şi am văzut ce înseamnă această cultură. De ce e nevoie de un irlandez să ne promoveze? se întreabă mulţi. Probabil pentru că el, irlandezul, a văzut cum s-a stins ţara lui în ultima sută de ani. Văzând ce s-a întâmplat dincolo, el încearcă să trezească conştiinţa colectivă despre evaluarea inestimabilă a lucrurilor vii care încă există astăzi în Maramureş şi România rurală.

Pieţele tradiţionale, producătorii locali şi promovarea turismului sunt doar câţiva dintre factorii decisivi în păstrarea acestei comori culturale, câteva direcţii strategice care ne-ar putea ajuta să ne facem o idee despre potenţialul satelor româneşti. Focul viu înseamnă pentru mine acel ceva ce mă face să fac ce am făcut. Unii zic magie, alţii zic farmec. Maramureşul are din plin aceste două elemente pe care le simt imediat cum trec Gutinul, în Maramureşul istoric. Mi se ridică părul pe cap. Acesta e motivul, farmecul pentru care eu sunt aici! Farmecul acesta este aurul adevărat. Farmecul vine din sate şi de la sătenii care lucrează pământul. Eu doar sondez energia pământului. Energia pe care o regăsim în mâncarea, în bucatele preparate de ei. Dar e o problemă. Piaţa agro-alimentară tradiţională a satului s-a evaporat, nu mai există. De sute de ani a fost un schimb comercial între producătorii de la sat şi oraş. Acum, ţăranii nu au unde sau cui desface produsele chiar dacă cele alimentare sunt de foarte bună calitate. De aceea propun să ne implicăm activ în soarta satului românesc, să promovăm zilnic cultura tradiţională. Nu există om pe Pământ care să nu poată face ceva semnificativ şi pentru cultura tradiţională, pentru că toţi mâncăm, toţi respirăm, toţi vorbim. La Valea Stejarului au fost cazaţi anul trecut în gospodăriile ţărăneşti 80 de turişti, contracost. Chiar dacă la început localnicii au spus că nu sunt pregăţi pentru a primi oaspeţi, gazdele şi musafirii au legat prietenii. Văzând spiritul autentic al zonei şi oamenilor, străinii şi-au manifestat intenţia de a reveni în Maramureş. Asta înseamnă că trebuie să menţinem jarul în focul viu. Prin proiectul “Drumul Lung spre Cimitirul Vesel” noi creăm punţi între oamenii din oraş şi cei de la sat, într-un mod autentic. Populaţia de la sat trebuie să devină stabilă din punct de vedere economic. Orăşeanul dezrădăcinat va dori să vină la ţară de sărbători sau să procure periodic produse tradiţionale. Prin redeschiderea aeroportului internaţional de la Baia Mare, Maramureşul va cunoaşte un nou aflux de turişti care nu caută inox, nici termopane. Caută casele de lemn. În Irlanda am greşit şi mai mult. Am renunţat nu numai la tradiţii, dar şi la limbă! Dacă nu suntem atenţi, focul viu se va stinge garantat în câţiva ani şi în Maramureş şi în România! Aşa s-a întâmplat şi-n alte ţări. Astăzi, Soarele răsare dimineaţa şi apune seara. Într-o zi însă vom observa că Soarele nu mai răsare dimineaţa, iar la ora 17 vom pipăi caloriferele. Acest calorifer rece va fi momentul (tardiv) de redeşteptare culturală. Un proces politic urban: revival, în care oamenii încep a pune un preţ pe cultură. Aşa că, imaginaţi-vă ce aur veţi avea dacă veţi reuşi să preţuiţi varianta vie a unui foc, o să deveniţi metal (puternici, nemuritori). Cultura autentică şi tradiţională a Maramureşului şi României este o formă, o creaţie vie pe care trebuie să o păstrăm şi să o promovăm. Nu mai este timp de pierdut. Deja satele au rămas fără forţă de muncă, iar tinerii din Europa nu cred că vor veni aici să taie iarba pe gratis. Doar dacă există focul viu menţinut de animalele crescute în curte. Asta înseamnă continuitate. Nu poţi părăsi locul de muncă. În opinia mea există o dorinţă masivă în România pentru produsele care sunt autentice, tradiţionale, ecologice. Pentru asta ţăranul trebuie sprijinit de oameni cu experienţă în afaceri Pentru ca focul viu să continue venim cu o nouă şansă prin noul proiect FIRICEL.”