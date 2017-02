Şcoala veche va deveni sediu al primăriei, în Cicîrlău

Administraţia locală din Cicîrlău vrea să dea o altă destinaţie şcolii vechi din comună. Astfel, imobilul va deveni sediul Serviciului de evidenţă a populaţiei, dar şi Casă a căsătoriilor. Primăria a primit avizul Ministerului Educaţiei, aşa că acum nu aşteaptă decât aprobarea bugetului local pe acest an, pentru ca investiţia să poată începe.

Tot din fonduri locale se vor face şi două capele, în satele aparţinătoare, unde nu există aşa ceva: „Aştept să avem bugetul ca să ne apucăm de construcţia celor două capele, de la Handal şi Bârgău. De asemenea, vrem să demarăm investiţia de la şcoala doi, de unde am mutat elevii şi la începutul lunii decembrie am primit avizul de la Ministerul Educaţiei pentru a-i schimba destinaţia, astfel încât vom face acolo Serviciul de evidenţă a populaţiei, arhiva. Vrem să amenajăm acolo şi o Casă a căsătoriilor, pentru stările civile din comună. Dar aşteptăm bugetul, pentru că investiţia va fi suportată din bugetul local. Suntem în discuţii cu firma care face proiectul, însă până nu avem aprobat bugetul pe 2017 suntem legaţi la mâini. Mai avem şi şcoala nr. 2 din Ilba, unde vom face o anvelopare şi am depus proiect pe PNDL pentru şcoala nr. 1 din Ilba. Şi aici vom avea o parte de cofinanţare”, a declarat primarul comunei Cicîrlău, Sorin Lupşe.

Primăria face deja pegătiri pentru lemnele de foc de iarna viitoare

Pentru a evita situaţia delicată înregistrată în toamna anului trecut, când oamenii au venit la primărie să ceară socoteală că nu au de unde să-şi cumpere lemne de foc, primarul a dat dispoziţii legate de viitoarele recoltări pentru lemnul de foc. Astfel, cantitatea ce va fi disponibilă la vânzare va fi aproape dublă faţă de anul 2015, spre exemplu. Însă nici aşa primarul nu este sigur că lemnele vor fi îndeajuns: „Ne pregătim deja să dăm iar lemne la populaţie. Am discutat cu Ocolul Silvic Ardud şi începem să punem la punct totul, ca să nu mai avem probleme. Mi-aş dori ca toţi oamenii să aibă iarna viitoare lemne de foc. Dacă în 2016 s-a dat populaţiei circa 1.040 mc, iar în anul precedent au fost distribuiţi 750 de mc numai din pădurea comunală, fără a mai pune la socoteală ce şi-au cumpărat ei de la composesorate, anul acesta vrem să dăm populaţiei 1.400 mc, adică o cantitate aproape dublă faţă de anul 2015. În acest fel sper să nu mai auzim că oamenii au probleme cu lemnele. Chiar şi aşa nu ştim dacă le vor ajunge, sau vor fi iar discuţii…”, a completat primarul. Oamenii speră ca în acest an să le ajungă lemnele: „Anul trecut am avut de umblat pentru lemnele de foc, dar până la urmă ne-am descurcat că am cumpărat din mai multe locuri. Însă dacă primăria se ocupă în acest an din timp, iar cantitatea destinată populaţiei va fi mai mare decât în 2016, atunci poate că vom avea lemne îndeajuns şi să le luăm dintr-un singur loc”, a spus Gheorghe B., sătean din comună. „Ar fi bine să se suplimenteze cantitatea de lemn pentru populaţie, ca să nu mai avem emoţii că nu ne ajung lemnele de foc pentru iarnă, cum a fost în anii trecuţi”, a spus un alt localnic.

Modificarea cotei TVA, impediment la proiectele depuse

Proiectul de apă şi canal, depus pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), a fost îngreunat de modificarea cotei TVA. Astfel, toată documentaţia trebuie refăcută cu noua valoare a taxei de 19%: „Mai avem şi proiectul cu apa şi canalul, la care trebuie să se reactualizeze datele, din cauză că s-a modificat cota de TVA la 19%, aşa că toate proiectele ce erau depuse pe PNDL trebuie refăcute cu noua cotă a taxei pe valoare adăugată şi apoi redepuse. Există un paragraf în O.G. 28 care precizează că în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului trebuie să se redepună proiectele. Nu în ultimul rând, avem în derulare proiectul de reabilitare a căminului cultural din Ilba”, a conchis Sorin Lupşe.