Săptămâna actelor de bunătate

Asociaţia YMCA Baia Mare desfăşoară, în perioada 13-17 februarie 2017, ”Random Acts of Kindness Week”, o săptămână în care se încurajează orice faptă/act de bunătate. „Random Acts of Kindness Foundation a fost înfiinţată în 1995 în SUA, Colorado, urmând ca în scurt timp să se răspândească în întreaga lume. Alături de partenerii noştri, Hope and Homes for Children România, deschidem în această săptămână un apel pentru donaţii, pentru copii şi tineri cu vârste între 4 şi 19, proveniţi din centrele de tip familial.

Ei au mare nevoie de: adidaşi / tenişi, ghiozdane, rechizite, haine de corp”, a punctat directorul executiv al Asociaţiei YMCA Baia Mare, Roxana Paşcan. Colectarea donaţiilor se va face de către voluntarii YMCA Baia Mare, dar şi la sediul asociaţiei, pe str. Moldovei nr. 2, incinta Hotel Ambassador – etaj 1, de luni până vineri, între orele 14:00 – 16:00. Pentru orice informaţie referitoare la donaţii, puteţi scrie pe adresa roxana@ymca.ro, sau să sunaţi la numărul de telefon: 0371.134.345.