Baschet: Capăt de drum. BCM Olimpic Baia Mare se retrage din campionat!!!

Iată că ce se anticipa de ceva vreme se adevereşte, BCM Olimpic Baia Mare urmînd a se retrage din campionat din cauza dificultăţilor financiare. De altfel, ma­rea majoritate a jucătorilor au părăsit deja gruparea de Liga Naţională şi îşi vor căuta angajamente în altă parte, perioada de transferuri fiind deschisă pînă în 28 februarie.

Ieri, la sala polivalentă „Lascăr Pană” preşedintele BCM Olimpic George Opriş, respectiv antrenorul Sebastian Man, au susţinut ultima conferinţă de presă, în care au fost prezentat motivele care au dus la retragerea echipei din campionat, formalităţile oficiale privind retragerea formaţiei băimărene urmînd a fi înaintate către FRB în cursul zilei de vineri. Se pare că un oraş ca Baia Mare nu a fost şi nu este pregătit în a susţine o echipă de baschet în primul eşalon, iar implicarea autorităţilor locale şi judeţene fac ca sportul de performanţă să dispară încet, dar sigur. Nici mediul privat nu-şi permite a investi în sportul băimărean atît cît ar trebui, drept dovadă că echipele au primit finanţare în ultimii ani doar de la cele două consilii.

George Opriş a dezvăluit şi cine este principalul vinovat pentru situaţia în care a ajuns gruparea a că­rui preşedinte este. „Principalul vinovat sînt eu deoarece nu m-a obligat nimeni să mă implic în această misiune imposibilă. Nu ai cum să termini campionatul sau să eviţi retrogradarea cu o sumă de bani pe care o cheltuieşte o echipă de juniori I la disciplina handbal”, a declarat George Opriş. BCM Olimpic Baia Mare îi era de-a dreptul imposibil să termine acest sezon, atîta timp cît a primit de la autorităţile locale şi judeţene doar aproximativ 50.000 de euro pentru această ediţie de campionat. Restul bugetului, atît cît a fost el, a venit din mediul privat, insuficient pentru a duce la bun sfîrşit sezonul de Liga Naţională. George Opriş a discutat şi cu preşedintele FRB pe această temă, care i-a sugerat că ar fi foarte bine ca echipa noastră să ducă campionatul pînă la finalul lui. Probabil vor exista şi anumite repercusiuni din partea federaţiei de specialitate, dar un lucru e cert: vor trece mulţi ani ca Baia Mare să revină în prim planul baschetului românesc, situaţia economică a municipiului demonstrînd că nu pot fi finanţate mai multe echipe la rang de prim eşalon, oraşul nostru fiind pe ultimele locuri pe ţară cu o economie extrem de precară.

Preşedintele clubului a fost extrem de realist în ceea ce priveşte şansele privind o eventuală rămînere în primul eşalon. „Din punct de vedere sportiv nu avem nicio şansă să evităm retrogradarea. Avînd în vederea finanţarea, care în momentul de faţă nu vine doar din mediul privat, noi am încercat să terminăm campionatul cu jucători băimăreni care vor să joacă gratis. Puteam termina campionatul dar eu ştiu că nu vom avea continuitate în sezonul viitor”, a mai precizat George Opriş.

În deplasări, cu microbuzul şi fără medic

Ex-tehnicianul Sebastian Man şi-a spus şi el punctul de vedere cu privire la retragerea echipei şi a dezvăluit, totodată, cui i s-a datorat participarea în Liga Naţională a BCM Olimpic Baia Mare pînă acum. „Să vă zic eu ce-am simţit sezonul acesta. Din punctul meu de vedere partenerii privaţi au fost foarte loiali, orice plată s-a făcut la secundă, noi am supravieţuit 80 la sută din banii privaţi. Cît timp în alte oraşe s-au alocat nişte sume exorbitante pentru susţinerea sportului, mie mi s-a părut că noi am fost cenuşăreasa sportului în Maramureş. Asta am simţit eu. Nu am fost respectaţi, probabil cum se cuvine, ligii în care am participat. Nu au, într-adevăr, obligaţia să ne susţină, dar asta e altă poveste”, a spus Sebastian Man. Acesta a completat şi condiţiile în care s-a pregătit o echipă ce a evoluat în Liga Naţională: „În momentul de faţă dacă în liga naţională nu ai un buget de minim 400.000 de euro, nu discuţi. Cît timp noi am mers în deplasări cu microbuzul, fără medic şi ajungem la Târgu Mureş şi ne rugăm de asistentul medical să ne ajute, nu poţi emite pretenţii. De fiecare dată cînd ai dat mîna cu staff-ul advers aceştia să spună săracii de voi, cum te simţeai. Asta-i situaţia şi asta-i ce-am trăit noi”, a încheiat tehnicianul Sebastian Man.

În încheiere, preşedintele George Opriş a ţinut să aducă mulţumiri tuturor celor care au fost lîngă echipă în perioada în care BCM Olimpic Baia Mare a evoluat la nivel de seniori. „Vreau să le mulţumesc reprezentanţilor mass-media pentru sprijinul acordat, aţi fost alături de noi, ne-aţi susţinut tot timpul. De asemenea, mulţumesc frumos spectatorilor care au venit să ne susţină, comunităţii locale pentru dotarea sălii şi sumele alocate. Jucătorilor şi antrenorilor care şi-au sacrificat viaţa. Şi aş vrea să mulţumesc solemn celor mai importanţi oameni pentru mine, firmelor şi a mediului privat, care au crezut în noi şi îmi pare rău, şi îmi cer scuze, că oarecum i-am dezamăgit”, a ţinut să precizeze George Opriş.

Ca şi concluzii, după fotbal şi handbal, a dispărut şi baschetul de performanţă în Baia Mare, disciplină care a revenit în prim planul primei ligi după o pauză de aproape 30 de ani. Vinovaţi pentru dispariţia baschetului şi a sportului în general în Baia Mare sînt multe personaje din lumea politicului, dar şi situaţia economică a acestui municipiu care nu produce, ce are puţine locuri de muncă, şi este greu, dacă nu este imposibil, să susţii financiar atîtea echipe. Realitatea e că în acest moment oraşul nostru nu poate finanţa şi susţine nu ştiu cîte echipe. Dacă lucrurile nu se vor schimba în mod pozitiv, există toate premisele ca şi alte grupări din Baia Mare să aibă soarta celor de la BCM Olimpic. Şi nu peste multă vreme!