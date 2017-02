Încasări normale la bugetul de stat – în primă lună din 2017

Ieri, la Instituţia Prefectului judeţului Maramureş, a avut loc şedinţa lunară cu reprezentanţii instituţiilor descentralizate, pentru analiza încasărilor la bugetul general consolidat al statului, în luna ianuarie 2017.

Călin CHILAT, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, a precizat că, în luna ianuarie finanţele maramureşene au încasat cca. 102 milioane lei, mai puţin cu 1,5 milioane lei, comparativ cu luna ianuarie 2016, cu o realizare procentuală de 98,5%. Pe bugete componente situaţia se prezintă astfel: la bugetul de stat există un minus de aprox. 4,3 milioane lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat un plus de 900.000 lei, la bugetul fondului de şomaj un plus de 170.000 lei iar la bugetul fondului asigurăriloe sociale de sănătate un plus de 1,7 milioane lei. Per total bugete există, deci, un minus de 1,5 milioane lei.

În cadrul bugetului de stat situaţia se prezintă astfel: la impozit pe profit un minus de 3 milioane lei, la impozitul pe venit un minus de 1 milion lei, iar la celelalte venituri există plusuri. Gradul de realizare a fost de 77,57%, însă acest lucru se datorează faptului că, din portofoliul de administrare al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, de la 1 ianuarie 2017, conform prevederilor legale, au „migrat” către mari contribuabili şi contribuabili mijlocii, aproape 70 de operatori economici, cu tot ceea ce înseamnă încasări la buget şi care au afectat realizările judeţului nostru. ANAF, însă, va recalcula „planul” pentru Maramureş funcţie de aceste modificări.

Teodor LUPUŢI, şeful Punc­tului vamal de interior Baia Mare, a informat instituţia prefectului că, în luna ianuarie au fost depuse şi acceptate 742 de declaraţii vamale, din care 513 la export, 229 la import şi 173 tranzite. Comparativ cu luna ianuarie 2016, încasările la taxe vamale sînt în procent de 183%, tva – 170%, – accize 9%. Per total 169%. Această creştere se datorează faptului că, o firmă din judeţul nostru şi-a adus o linie de producţie. Totalul încasărilor din vamă, cumulat cu Biroul Vamal de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a fost de 5,39 milioane lei, faţă de un plan de 3,79 milioane lei (+42,37%).

Avînd în vedere faptul că, bugetul de stat nu a fost aprobat, celelalte instituţii descentralizate, respectiv CAS, DSP, AJOFM şi CJP, nu au înregistrat probleme deosebite şi sînt în aşteptarea bugetului.