Peste media europeană la consumul unor droguri

„Colorează-ţi viaţa altfel fără droguri” este tema concursului naţional „Mesajul meu, antidrog” care se desfăşoară la nivel naţional. Competiţia se derulează în perioada februarie – iulie 2017, iar startul a fost anunţat ieri, 15 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare.

La întâlnirea de la bibliotecă au fost prezenţi: Flavia Sălăgean, coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Baia Mare, Victor Kiriţescu, medic de specialitate în cadrul aceleiaşi instituţii, inspectorii şcolari Adriana Meşter şi Amelia Bănică, directorul adjunct al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Maramureş, Eniko Krizsanovszki, precum şi elevii de la mai multe şcoli din municipiu.

Consumul de tutun, la nivel ridicat în rândul adolescenţilor

Este al 14-lea an în care consursul naţional „Mesajul meu, antidrog” se derulează în fiecare judeţ din ţară. „De 14 ani ne străduim cu un concurs care la început era atractiv din punct de vedere al premiilor. Apoi condiţiile socio-economice au făcut să nu mai fie la fel de atractiv, dar spre marea noastră bucurie, elevii în fiecare an au răspuns pozitiv, în ciuda faptului că la finele concursului se mulţumeau cu o diplomă de participare. De fiecare dată în Maramureş au existat cel puţin 100 de elevi care au participat la concurs”, a precizat Victor Kiriţescu, medic de specialitate în cadrul CPECA Baia Mare. În momentul în care s-a decis organizarea unei noi ediţii a competiţiei, s-au avut în vedere rezultatele unui studiu realizat în 2015 în întreaga Europă. La chestionare au răspuns elevii în vârstă de 16 ani din mai multe unităţi de învăţământ. Statisticile evidenţiază că în rândul băieţilor, consumul de droguri e mai mare decât la fete. Când vine vorba despre tutun, România devansează ţările europene. „Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri” reprezintă participarea României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcoolul şi alte Droguri (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), identificat uzual prin abrevierea ESPAD. Studiul se desfăşoară din 4 în 4 ani, ultimul fiind realizat în anul 2015. Potrivit acestui studiu consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii rămâne stabil, înregistrând valoarea de 15%. Acest tip de consum este mai mare în rândul băieţilor – 17,3 %, faţă de 12,8 %. Deşi consumul de tutun în rândul adolescenţilor din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 se menţine la valori similare celor observate în studiul anterior, fiind peste mediile europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% faţă de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 de zile – 31,1% faţă de 21,4% şi consumul de tutun zilnic în ultimele 30 de zile – 19,7% faţă de 12,4%. Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe adolescenţii din România se situează peste valorile medii europene”, reiese din studiul dat publicităţii. Situaţia este îngrijorătoare şi în ce priveşte consumul de alcool în rândul adolescenţilor. Aproape 78 % dintre tinerii în vârstă de 16 ani au declarat că au consumat de-a lungul vieţii măcar o băutură alcoolică. „În anul 2015 consumul de alcool din ultimele 12 luni înregistrează valoarea de 68,9% şi urmează tendinţa europeană, scăzând faţă de valorile înregistrate în studiile anterioare, şi plasându-se în continuare sub media ţărilor ESPAD, în valoare de 70,9%. Consumul vreunei băuturi alcoolice până la vârsta actuală este de 83,7% în rândul băieţilor (peste media europeană – 81,5%) şi de 72,3 % în rândul fetelor (sub media europeană – 79,3%)”, se mai arată în acelaşi studiu.

Cele mai consumate droguri ilicite

În privinţa drogurilor ilicite s-a constatat că în topul celor mai consumate droguri în rândul elevilor din România, se află canabisul, urmat de substanţele etnobotanice. Totuşi consumul de canabis/haşiş în rândul adolescenţilor din România este de 2 ori mai mic decât media europeană. Ca şi la nivel european, cele mai consumate substanţe etnobotanice în rândul elevilor din România sunt cele care se prezintă sub forma amestecurilor de ierburi de fumat cu efecte asemănătoare drogurilor. În România, consumul de astfel de amestecuri a fost declarat de 2,7 % dintre adolescenţi, fiind peste me­dia europeană – 2,2%.

Start-concurs

Pentru „menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri, dar şi pentru reducerea cazurilor de noi consumatori în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar”, la nivel naţional s-a decis ca şi în acest an să aibă loc concursul naţional destinat elevilor de gimnaziu, dar şi liceenilor. Din fiecare judeţ pot participa la concurs, 10 şcoli gimnaziale şi 5 licee, astfel încât să se ajungă la o implicare a 3500 de elevi. Competiţia include mai multe secţiuni: film de scurt metraj şi spot (doar pentru liceeni), eseu literar (pentru gimnaziu şi liceu), arte vizuale (pictură, grafică, fotografie) (pentru ambele categorii de vârstă) şi sport (doar la faza locală şi judeţeană). La faza naţională vor participa doar lucrările ce au obţinut locul I la eta­pa judeţeană. Anul trecut, elevii maramureşeni au par­­ticipat la două dintre secţiunile concursului: eseu literar şi arte vizuale. La etapa judeţeană din 2016, în Maramureş, s-au situat pe locul I, elevii: Laura Pop, Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare – eseu; Ana Maria Pletea, Seminarul Teologic Ortodox Liceal Sfântul Iosif Marturisitorul Baia Mare – eseu; Iuliana Opriş, Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale Baia Mare – arte vizuale; Bianca Gabriela Timiş, Liceul Borşa – arte vizuale.