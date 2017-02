Premieră în ambulator

Marţi, 14 februarie 2017, dr. Mihaela Leşe, me­dic chirurg în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare a realizat prima puncţie tiroidiană ghidată ecografic pentru diagnosticul nodulilor tiroidieni, în cabinetul de chirurgie. În acest fel se evită tiroidectomiile inutile, care sunt indicate de obicei datorită bolii de reflux gastroesofagian de care suferă concomitent pacienţii care au noduli tiroidieni.

Pacienta căreia i s-a făcut intervenţia are 55 de ani şi este din Maramureş. Aceasta are asociată o gastrită acută cu Helicobacter pylori (în curs de tratament cu triplă asociere medicamentoasă), obezitate şi boala de reflux gastroesofagian.

Dr. Mihaela Leşe: „Ceea ce am făcut eu aici este punerea unui diagnostic pre­operator al nodulilor tiroidieni. Prin această metodă ştim dacă e vorba despre cancer sau un simplu no­dul tiroidian. Este o metodă care se practică în străinătate de mulţi ani. Subliniez că puncţia nu este dureroasă şi se efectuează cu anestezie locală. Pacientul nu simte nimic. Din experienţă, 10-14% din adulţi au noduli tiroidieni”.