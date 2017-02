Acţiuni comune poliţie – RAR: Autovehicule cu defecţiuni tehnice

Miercuri, 15 februarie, poliţiştii din Dragomireşti şi Săcel au acţionat, pe raza de competenţă, împreună cu specialişti din cadrul Registrului Auto Român Maramureş. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 7.000 lei şi au fost retrase 6 certificate de înmatriculare, nu pentru defecţiuni tehnice care se pot datora infrastructurii rutiere necorespunzătoare, ci pentru alte abateri de la normele tehnice.

Obiectivul principal al acestui gen de acţiuni este depistarea, în trafic, a vehiculelor care nu corespund normelor legale pe linie de stare tehnică pentru a fi admise în circulaţia pe drumurile publice şi luarea măsurilor legale care se impun, respectiv sancţiune contravenţională, reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, imobilizarea vehiculului etc.

În cadrul acţiunilor desfăşurate în comun cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român Maramureş, poliţiştii verifică dacă:

• vehiculul are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă

• sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase

• noaptea se circulă cu faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare

• vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate

• sistemul de frânare de serviciu este defect

• sistemul de frânare de ajutor sau de staţionare este defect

• mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise

• anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului, ori sunt uzate peste limita legal admisă

• zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul

• motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise

• elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate, ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului

• autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât şi din exterior

• autovehiculul are aplicat pe partea frontală şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă, ori citirea numărului de înmatriculare

• autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant

• plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate

• datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului

• vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare

• vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare

• lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare.