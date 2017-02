La Finteuşu Mare, reabilitarea căminului cultural, cu probleme

Primăria Şomcuta Mare derulează o serie de investiţii la căminele culturale din localităţile aparţinătoare. Astfel, vizate sunt imobilele din Finteuşu Mare, Buciumi şi Buteasa.

Dacă la unele obiective lucrările decurg bine şi se vor finaliza în acest an, la altele, situaţia nu este roz. Se întâmplă în cazul căminului cultural din Finteuşu Mare. Lucrarea începută anul trecut este departe de a se finaliza. Cu toate că au fost alocate fonduri substanţiale de la bugetul local, se pare că firma constructoare nu poate face faţă lucrărilor, din lipsă de muncitori: „Avem în lucru câteva investiţii la căminele culturale. Astfel, în execuţie este cel din Buciumi, iar anul acesta vrem să-l finalizăm. De asemenea, lucrările sunt în derulare şi la Finteuşu Mare. Treaba însă merge destul de greu aici.

A fost o expertiză şi un proiect pe care eu nu l-am agreat în perioada respectivă. E o valoare a investiţiei extrem de mare. Am rămas cu două ziduri din cămin doar şi cheltuielile sunt foarte mari: ajung undeva la 1,7 milioane de lei. Banii sunt suportaţi doar din fonduri proprii. Constructorul se mişcă destul de greu. Motivarea lui e că n-ar avea muncitori, dar asta sigur că nu este problema primăriei. Eu am avut o înţelegere cu ei anul trecut. Au fost alocaţi 450.000 de lei, dar ei nu au consumat decât vreo 200.000”, a spus Gheorghe Buda, primarul oraşului Şomcuta Mare.

Lucrările nu se vor finaliza nici în acest an

Deşi administraţia locală are asigurate fonduri pentru continuarea investiţiilor începute anul trecut, cel mai probabil, lucrările la căminul cultural din Finteuşu Mare nu se vor încheia nici în 2017: „Avantajul nostru acum este că am avut un excedent bugetar în anul 2015 de 2,8 milioane de lei, pe care l-am diminuat pe ultima perioadă a anului trecut cu 800.000, ajungând la 2 milioane. Cu aceşti bani finanţăm lucrările care se derulează acum, până vom avea bugetul aprobat în acest an. Dar chiar şi aşa, cu fonduri alocate, căminul cultural din Finteuş nu cred că îl vom finaliza nici anul acesta. Nu vreau să mă hazardez şi să dau termene, însă nu cred că va fi gata în 2017”, a conchis primarul. Cetăţenii aşteaptă finalizarea lucrărilor la căminul cultural, deoarece nu au o sală de festivităţi în sat: „Normal că vrem să vedem căminul gata odată, dar constructorul ăsta mai mult nu lucrează. Nu ştiu de ce! Am înţeles că bani sunt alocaţi de primărie şi atunci nu înţeleg de ce nu „trage” să termine lucrarea!”, a spus Ion P., un sătean supărat. „Ca la noi la nimeni. Ori că sunt bani, ori că nu sunt, firmele sunt obişnuite să dea ţepe. Că doar e pe banii noştri! Şi noi stăm cu căminul în paragină, demolat, cu doar doi pereţi şi nu avem un loc unde să facem un spectacol, sau un alt eveniment”, ne-a explicat un alt localnic. În procedură de licitaţie la Compania Naţională de Investiţii (CNI) este şi căminul cultural de la Buteasa. Termenul de finalizare a licitaţiei aici este luna aprilie.