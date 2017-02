Peter Hurley, irlandezul care a descoperit „Focul Viu”

Au trecut şapte ani de căutare a „Focului Viu”. Sunt ani de emoţii, dar şi de bucurie împărtăşită cu cei din jur. Despre această experienţă a vieţii a vorbit irlandezul Peter Hurley, în aula Centrului Universitar de Nord Baia Mare. Creatorul Festivalului „Drumul lung spre Cimitirul Vesel” a vrut să-i convingă pe maramureşeni că merită să lupte cu toate puterile pentru a-şi păstra autenticitatea locului în care s-au născut. Peter Hurley a demonstrat că se pot face lucruri minunate dacă ştii să apreciezi cu adevărat „Focul Viu”.

„În căutarea Focului Viu”

Cu o tenacitate feroce, dar şi cu drag de oameni şi de ţinutul maramureşean, irlandezul Peter Hurley a demonstrat că „Focul Viu” poate fi reaprins în Maramureş. E obligatoriu însă de mai multă implicare din partea fiecăruia dintre noi. Ar fi trebuit demult ca oamenii să se trezească din letargie şi să înţeleagă că nu pot aştepta cu mâinile în sân să vină altcineva să aprecieze ceea ce au şi mai ales să priceapă că nu trebuie să renunţe în ruptu’ capului la comoara de autenticitate pe care o au în acest loc binecuvântat de Dumnezeu. În faţa celor adunaţi în aula universităţii, irlandezul nu şi-a început cuvântul decât după ce a rostit o rugăciune. Pentru că a învăţat că orice lucru bine făcut trebuie început cu o rugăciune, Peter Hurley a ţinut să spună rugăciunea „Tatăl nostru” în limba română, dar şi în limba sa maternă. De aici a pornit să spună lucrurilor pe nume. I-a sfătuit pe maramureşeni că nu trebuie să lase să piară tradiţionalul din acest loc, ci să fie demni în faţa schimbărilor. Pentru Peter Hurley, cele mai frumoase amintiri legate de Maramureş sunt acelea care îl fac să înţeleagă că între el şi oameni s-a creat o anumită simbioză. E un sentiment reciproc: atunci când stă de vorbă cu cei din jur, simte că şi el, dar şi oamenii se încarcă sufleteşte. „În 7 ani am avut timp să trăiesc multe emoţii. A fost pentru mine o şcoală a vieţii, o amintire extraordinară. Cele mai frumoase amintiri sunt momentele în care observ că nu numai eu mă încarc sufleteşte, ci văd că oamenii în jurul meu s-au încărcat sufleteşte. Când mă uit în ochii lor, simt că e o bucurie pură acolo, deoarece s-au creat unele conexiuni”, mărturiseşte Peter Hurley.

„Maramureşul, o bijuterie în coroana României”

Despre Maramureş are doar cuvinte de laudă. Şi nu sunt vorbe spuse doar de dragul cuvintelor, ci trăirea sa e însoţită de fapte. „Maramureşul e o bijuterie în coroana României rurale care are foarte multe părţi bune. Eu zic că are farmec, e acea magie care te face să te îndrăgosteşti de el şi asta te face să vrei să ajuţi să aibă continuitate aceste lucruri şi să meargă mai departe. Maramureşenii ar trebui să conştientizeze aceste lucruri, să aibă încredere că se poate şi să fie convinşi că ar fi bine să sprijinim satul din punct de vedere economic, în viitor. Din punctul meu de vedere, localnicii din Maramureş îşi fac datoria, ei ţin pe lângă gospodărie animale, astfel încât să putem comercializa produsele autentice. Este un lanţ agro-alimentar important, străvechi, cu o moştenire lungă, pe care e bine să-l continuăm. Aşa că mesajul meu e nu numai pentru săteni, ci şi pentru orăşeni, să aibă grijă”, a punctat Peter Hurley. Irlandezul spune că se simte acasă în orice loc din judeţ. Îi place în mod deosebit în Săpânţa, acolo unde oamenii îl cunosc, şi îi dau bineţe atunci când se întâlnesc pe uliţele satului. În sufletul său sunt însă şi alte locuri din judeţ. Spune că oamenii sunt atât de ospitalieri, încât de fiecare dată îi fac daruri sau îl poftesc la masă. „În Maramureş, în Săpânţa e locul în care atunci când merg pe uliţe, lumea mă cunoaşte, îmi dă bineţe. Îmi place şi la Valea Stejarului, la Bârsana. E o bucurie de a împărtăşi acest sentiment cu oamenii de lângă tine. Asta înseamnă Focul Viu, e bucuria pe care o împarţi cu ceilalţi. Tot timpul primesc daruri, trăistuţe. Oamenii mă invită la masă. Îmi place balmoşul, sarmalele”, a mai spus Peter Hurley. Cei adunaţi în sala centrului universitar au fost fascinaţi de cele spuse de Peter Hurley.

Impresionant, dar şi „ruşinos”

Cuvintele sale cu siguranţă pe unii i-a pus pe gânduri, i-a îndemnat să mediteze mai mult la rolul pe care îl au în acest colţ de ţară. Melania Anca Maak a venit îmbrăcată în straie populare. A venit din Şurdeşti pentru care a-l cunoaşte pe omul încearcă să le deschidă ochii maramureşenilor. Recunoaşte că e impresionată de ceea ce a realizat irlandezul, dar şi oarecum ruşinată pentru că noi, cei de aici, nu am luptat mai mult pentru Maramureş. „Nu-l cunosc personal, dar am venit să-l văd pentru că am auzit că promovează tradiţia românească şi în special tradiţia maramureşeană. Sper ca din acest an să mă implice şi pe mine în proiectele lui, având în vedere că vom avea o pensiune rurală care promovează tot ce înseamnă tradiţie maramureşeană. Personal, recunosc că e puţin ruşinos, pentru că noi, crescuţi, învăţaţi cu tradiţia nu am fost în stare să ne promovăm tradiţia, a fost nevoie să vină cineva din exterior să ne înveţe”, a concluzionat una dintre participantele la eveniment, Melania Anca Maak. După Sighetu Marmaţiei şi Baia Mare, Peter Hurley va povesti în 2 martie despre experienţa sa „şapte ani în căutarea Focului Viu”, la Cluj-Napoca.