Terenul de fotbal din Şomcuta Mare, reabilitat în acest an

Administraţia locală din Şomcuta Mare va finaliza, în acest an, investiţia începută la terenul de fotbal din oraş. Astfel, baza sportivă va fi reabilitată complet, aşa că echipa de fotbal a localităţii nu va mai trebui să-şi dispute meciurile de acasă tot în deplasare: „La terenul de fotbal din Şomcuta avem acum şi autorizaţia de construire pe rest de executat. Am făcut licitaţie, am adjudecat-o şi am semnat contractul de execuţie. Investiţia se face din bugetul local şi este în cuantum de 1,2 milioane de lei. Sper ca zilele acestea să începem lucrările care sunt de suprafaţă, însemnând tribunele, apoi amenajarea terenului, că vestiarele sunt deja făcute. Eu sper ca anul acesta, prin septembrie, să putem începe campionatul pe terenul nostru. Acum sunt aproape zece ani de când avem echipă în judeţ şi nu au un teren propriu unde să joace meciurile de acasă”, a explicat Gheorghe Buda, primarul din Şomcuta Mare.