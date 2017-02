”Rusia nu caută duşmani. Noi căutăm prieteni” (E. S. V. Kuzmin, ambasador)

”Teoria Comunismului a fost la fel de străină şi pentru Rusia şi pentru România” – a declarat cu prilejul vizitei în Sighetu Marmaţiei Excelenţa Sa dl. Valery Kuzmin, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în România. ”Doctrina comunismului a fost inventată în Germania şi a fost un experiment care a făcut victime şi în URSS şi în România”.

– Având în vedere că ambasadorii unor ţări UE sau NATO ne dau sfaturi sau ne muştruluiesc uneori, ce sfaturi ne-ar da marele vecin de la Răsărit? l-am întrebat pe distinsul diplomat rus, în cadrul conferinţei de presă.

– ”Ambasada Federaţiei nu sfătuieşte pe nimeni. Politica noastră este de a nu ne implica în treburile interne ale unui stat. Susţinem relaţii cu guvernele legal constituite şi alese. Asta nu înseamnă că nu comunicăm cu opoziţia. La nivel de stat noi susţinem şi dezvoltăm relaţiile interstatale. Nu demult într-o adunare Federală, preşedintele Federaţiei Ruse chiar a dat răspuns la întrebarea dvs., anume acela că Rusia nu caută duşmani. Noi căutăm prieteni. În acelaşi timp noi căutăm o comunicare reciprocă, de pe poziţii de egalitate. Nu avem nevoie de sfaturi pe care nu le solicităm. De aceea nici nu oferim sfaturi. Ne desfăşurăm politica externă în interesul ţării noastre şi suntem pregătiţi pentru un dialog deschis cu toţi partenerii noştri. Acesta este recomandarea şi sfatul meu. Poziţia noastră este că orice problemă internă cu care se confruntă partenerii noştri sunt problemele lor şi asta ţine de suveranitatea lor. Repet: nu ne place când cineva se amestecă în treburile noastre interne, de aceea nu ne place să ne amestecăm în treburile altora. Consideraţi că acesta este un specific al mentalităţii ruseşti. Din experienţa UE aş dori să subliniez un principiu de filosofie: există unitate în diversitate. Dezvoltarea şi în acelaşi timp respectul faţă de anumite particularităţi naţionale. În acest sens, legat de acest subiect, chiar a fost semnat un Tratat internaţional de către Consiliul Europei, Federaţia Rusă fiind parte a acestor tratate. Fiecare comunitate îşi stabileşte identitatea. Noi avem o lege specială în acest sens de susţinere a compatrioţilor din afara graniţelor, pe principiul autodeterminării, alegerii compatrioţilor noştri dacă doresc sau nu să se considere ca atare, doresc sau nu să continue relaţiile culturale cu patria mamă. Ca atare, nu poate fi vorba de nici o intervenţie în treburile interne ale altor state sau în treburile interne ale comunităţilor respective. Dacă ele îşi doresc să aibă relaţii cu Rusia, atunci Federaţia Rusă este gata să îi susţină”.

La invitaţia Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România cu sediul în Sighetu Marmaţiei, Ambasadorul Federaţiei Ruse a vizitat Sighetul, comunele Rona de Sus şi Remeţi, a avut întrevederi cu oameni de afaceri din Maramureşul istoric, dar şi cu autorităţile locale din localităţile vizitate cât şi cu cele judeţene (prefectul Maramureşului şi conducerea Consiliului Judeţean).

Însoţit de secretarul II al Ambasadei Ruse, dl. Pavel Alexeenko şi preşedintele URSR, dl Mihai Lauruc, Excelenţa Sa a vizitat Muzeul Etnografic al Maramureşului, prezentat de prof. Gheorghe Todinca, director, care le-a vorbit oaspeţilor şi despre istoricul obeliscului din parcul central al Sighetului şi Monumentului partizanilor antifascişti (parcarea din Piaţa Agroalimentară), unde Ambasada a depus coroane de flori. Tot din partea Ambasadei şi URSR au fost depuse coroane şi în Cimitirul Eroilor Sovietici căzuţi în cele două războaie mondiale, cimitir situat peste drum de Campusul Forestier.

Pe teritoriul României, există 198 de cimitire militare ruseşti cu peste 48 de mii de militari ruşi înmormântaţi.

Sighetul, reşedinţa Maramureşului a fost eliberat de Armata sovietică la 18 octombrie 1944, alungând din oraş armatele hortyste şi fasciste ce provocară mari daune şi crime în retragere. În memoria eroilor Armatei Roşii, autorităţile române au decis ridicarea monumentului din Piaţa Libertăţii, ”propovăduind pentru vecie prietenia faţă de marea noastră vecină Uniunea Sovietică”. Obeliscul cu Steaua Roşie în vârf a fost dezvelit la 9 mai 1946. Până în 1971, (când s-a dezvelit Monumentul Ostaşului Român), aici aveau loc solemnităţile de Ziua Naţională, Ziua Victoriei şi Ziua Armatei. Steaua şi inscripţiile de pe obelisc au fost date jos în 1991.

Pentru recâştigarea pieţei din Rusia

Dl. Mihai Lauruc, preşedintele Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România (URSR) afirma după vizita diplomaţilor ruşi: ”A fost o premieră absolută pentru Sighet şi Maramureş. Sighetul, un oraş mic dar plin de istorie pentru rutenii subcarpatici a primit prima vizită a unui ambasador rus, din istoria Sighetului, al doilea eveniment, cu relevanţă istorică, după procesul antirus şi antiortodox de la Tribunalul Sighet (1913-1914). Pentru Rutenii Subcarpatici din România zilele de 13, 14 şi 15 februarie 2017 au fost memorabile, rememorând cele spuse în urmă cu mai bine de 100 de ani de Apostolul Carpato-Rusiei (Rutenia Subcarapatică), Sfântul Alexei Kabaliuk – principalul învinuit în procesul de la Sighet: ”Poporul nostru este rusesc, rusin (rutean). Rusicitatea noastră nu este de ieri. Rusicitatea noastră nu este mai tânără decât Carpaţii“.

”Am făcut ce trebuia să facă guvernanţii noştri. Subscriu la ceea ce a afirmat Excelenţa Sa, Valery I. Kuzmin, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti – “politica, în general, este un lucru foarte delicat, politica adevărată este cea care slujeşte interesului naţional”.

Interesul naţional include şi interesul economic, gestionat de oamenii politici, prin politicile guvernamentale promovate. La iniţiativa Rutenilor Subcarpatici din România, relaţiile economice a fost unul dintre subiectele dezbătute, cu ocazia acestei vizite, care a avut loc într-o perioadă în care relaţiile româno-ruse nu sunt dintre cele mai bune, iar Uniunea Rutenilor Subcarpatici este de părere că, clasa politică din România, ar putea să ia exemplul altor ţări importante din U.E. (Germania, Franţa, Italia, Ungaria) care fac tot posibilul să menţină şi să dezvolte relaţii comerciale cu Rusia. Exemplificativ: România este ţară membră U.E. şi NATO (însă nu şi Schengen), având relaţii comerciale istorice cu ruşii, avem, în prezent, schimburi comerciale cu Federaţia Rusă de 3 miliarde $, în condiţiile în care, în ultimii 3 ani, cifra a scăzut cu mai bine de 1 miliard $. Ungaria, tot ţară membră U.E., NATO şi Schengen, este mai mică de 3 ori ca România, însă are schimburi comerciale cu Rusia de 100 miliarde $ şi exemplele pot continua … În această situaţie, este evident cine are de pierdut.

În Rusia este loc şi pentru producătorii din România, este nevoie doar de voinţă. Am spus că în popor, circulă o vorbă: “Fiecare al 3-lea rus a fost conceput pe un pat de la Sighet” – ţinând cont de exporturile de mobilă, dinainte de 1989. Şi în prezent, cel mai mare producător de scaune din Europa de Sud-est este la Sighet. Mărfurile “made în România” încă reprezintă în Rusia o carte de vizită sinonimă cu calitatea.

Recâştigarea pieţei din Rusia ar putea contribui la o relansare economică a zonei

Maramureşului şi a României. Diplomaţii ruşi au mai vizitat: Centrul de informare a Rutenilor Subcarpatici din Sighet, Clubul sportiv rutean Karate din Remeţi, Mănăstirea de maici din Rona de Sus, Primăria Rona de Sus. S-au depus coroane la monumentul soldatului sovietic. Personal i-am însoţit pe parcursul întregii vizite. Ambasadorul s-a simţit foarte bine, a plecat cu o impresie foarte bună şi a declarat public, atât la Sighet cât şi în Baia Mare că RUTENII SUBCARPATICI sunt fraţii noştri şi prietenii noştri” – a conchis Mihai Lauruc, care mulţumeşte şi autorităţilor din Maramureş cu care oaspeţii ruşi au avut întâlniri, în mod special primarului Sighetului Horia Scubli, dar şi primarului din Rona, Ivan Romaniuc şi translatorului prof. Marius Semeniuc.