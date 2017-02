Să ne naştem bătrâni!

Într-un manual după care am învăţat carte în pruncie era şi un text cu morală directă. Ni se povestea de un sat din care bătrânii au fost alungaţi. Nu după multă vreme tinerii s-au împotmolit în hotărâri, s-au certat aşa că unul mai înţelept dintre ei a sugerat să fie chemaţi bătrânii înapoi. Ceea ce s-a întâmplat, iar satul a intrat din nou pe calea cea bună. De acolo şi cugetarea: dacă nu ai bătrâni, să-i cumperi. Vin dintr-o lume a satului în care nu trebuia să învăţ la şcoală respectul pentru oamenii în vârstă. Niciodată nu am auzit oameni în sat care să se plângă că părinţii lor, ajunşi la vârste venerabile, ar fi o povară pentru viaţa lor. După ce se mutau în preajma bisericii păstrarea memoriei intră în rostul ritualului creştin. În ultimii ani lumea s-a schimbat mult. Ce fac oamenii în vârstă când pruncii şi nepoţii lor îşi caută binele prin lume? Sunt duşi prin ţări străine, în lumi care nu li se potrivesc. Unii se sting din viaţă departe de ţară. Lasă cu limbă de moarte să fie îngropaţi în cimitirul localităţii în care s-au născut. O prietenă de familie, recent şi-a adus mama decedată în America la Vişeu de Sus. Alţii zac în pământ străin. Departe de ţară şi moartea-i lucru greu! Toate statisticile spun că suntem o ţară reală suficient de îmbătrânită. Vârstnicii, în noile condiţii de lume, au parte de singurătate. Ţin să-şi trăiască ultima parte a vieţii în casa lor veche cu romaniţă prin curte. Mama a refuzat categoric să plece din casa în care a trăit o viaţă. Acolo şi-a încredinţat sufletul în mâinile Domnului. Ca ea sunt (ori au fost) foarte mulţi bătrâni. Dacă în morala veche sătească azilul era o ruşine, în noile vremuri a devenit o salvare. Numai că preţurile sunt piperate. Am întâlnit şi idei generoase chiar în lumea rurală. Preotul din satul meu doreşte să construiască un Centru (un azil) în scopul ocrotirii persoanelor în vârstă. Nu prea are parteneri necesari pentru acest proiect. Care este necesar, acum, şi în viaţa satelor noastre. Viaţă pe care o cunosc suficient de bine. Împrejurările noi au diminuat mult acea ruşine de care vorbeam.

Protestele din România din ultimele săptămâni pe bună dreptate au primit laude fără frontiere deoarece sutele de mii de tineri au ieşit în stradă pentru a recuceri demnitatea. Proteste au fost şi la Cotroceni la care au participat mai ales oameni în vârstă. Fiecare grup cu mesajul lui. Protestatarii de la Cotroceni au fost ridiculizaţi pe motiv că sunt bătrâni şi pensionari. Că sunt nostalgici a unui timp trecut. Ce este trist că am auzit o comentatoare la un post de televiziune sfidând fără ruşine pe cei bătrâni. Mânată de un fior politic partizan a spus în văzul ţării: “Ce le mai trebuie şi la acei bătrâni de la Cotroceni? Să meargă acasă să aibă grijă de nepoţi. Că şi-au trăit traiul, şi-au mâncat mălaiul”. Fără comentarii. Un tânăr sociolog dintr-un grup care se ocupă cu studiul valorilor sociale scrie negru pe alb: “Am făcut naveta patru ani, în clasele primare. Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu forţat să cedez locul, fiindcă o doamnă mai în vârstă trebuia să stea pe acel scaun. Abuzul respectiv mă face şi acum să mă gândesc de două ori înainte de a ceda locul”. O altă pildă din împrejurimi. La un magazin din oraşul în care trăim o domnişoară cu tupeu intră peste rând. O doamnă îi face observaţie că e bine să respecte rândul. Greu de reprodus cuvintele celei care a încălcat regula socială. Această ţară, prin conducătorii ei, trebuie să se întrebe în regim de urgenţă ce are de gând cu bătrânii ei. Unii, după cum spuneam, au norocul unor familii care pot avea grijă măcar financiar de ei. Însă mulţi sunt singuri, au pensii mici şi trăiesc o viaţă plină de lipsuri. Socotesc că atunci când soarta le închide o uşă, Dumnezeu le deschide o fereastră. Mă interesează, însă, toleranţa celor tineri pentru cei bătrâni. Auzim uneori nepermisa expresie: “Te caută moartea pe acasă şi ţie îţi arde de mers pe stradă”. O tânără care face voluntariat pentru a ajuta vârstnicii crede: “Ar trebui să ne comportăm cu persoanele vârstnice aşa cum ne-am dori să se comporte tinerii din viitor cu noi când vom fi bătrâni”. Acum lectura textului din copilăria mea este necesară. Că prea s-a strâmbat lumea şi în această privinţă. Mi-am adus aminte un gând al celebrului englez John Galsworthy, cel care a scris saga familiei Forsyte: “Doamne, de ce ne-am născut tineri? N-ar fi fost mai bine să ne naştem bătrâni şi să întinerim an de an? Cât de bine am înţelege întâmplările din viaţă şi cât de îngăduitori am fi când am judeca pe alţii!” Bună idee.