Premii la American Mathematics Competitions

Matematica este una dintre ştiinţele îndrăgite de elevii din Maramureş. Argumentele fiind rezultatele obţinute de-a lungul anilor la competiţiile naţionale şi internaţionale.

La American Mathematics Competitions, elevii din Maramureş participă din anul 2000. Concursurile sunt organizate pentru gimnaziu (clasele VII – VIII) şi pentru liceu. Recent, a avut loc premierea elevilor de gimnaziu, care au participat la AMC8. Cei 39 de participanţi au trebuit să rezolve 25 de probleme, în 40 de minute. American Mathematics Competitions urmăreşte, pe lângă identificarea, recunoaşterea şi recompensarea excelenţei în matematică, dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor de matematică şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de gândirea analitică.

Premierea celor care au demonstrat nu doar cunoştinţe de matematică, ci şi de limba engleză, subiectele fiind redactate în limba engleză, a avut loc la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, care găzduieşte Centrul de excelenţă în matematică. Premierea a fost făcută de conf. univ. dr. Andrei Horvat, prodecanul Facultăţii de ştiinţe, de la CUN Baia Mare, care a ţinut să remarce bunele rezultate ale elevilor de clasa a VI-a, care au avut curajul să intre în competiţie cu colegii lor mai mari.

Locul I: Tania Săsăran (22 puncte) – C. N. Vasile Lucaciu, Baia Mare; Corina Mecea (22 puncte) – Şc. Gim. „George Coşbuc”, Baia Mare.

Locul II: Iulia Hosu (21 puncte) – C. N. „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei; Laurenţiu Lazăr (21) – C. N. Dragoş Vodă, Sighetu Marmaţiei; Teodora Ghişe (21) – Colegiul de Arte, Baia Mare; Denis Ciceu (21) – C. N. „Vasile Lucaciu”, Baia Mare.

Locul III: Ioana Treista (20) – C. N. „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei.

Elevii de clasa a VI-a care au obţinut peste 15 puncte: Traian Tuş (18) – C. N.” Gheorghe Şincai”; Tudor Muntean (16) – C. N. „Vasile Lucaciu”; Tudor Rus (16) – C. N. „Gheorghe Şincai”; Marian Dumitru (16) – C. N. „Gheorghe Şincai”.

Diplomă de distincţie: Tania Săsăran (22) – C. N. „Vasile Lucaciu”; Corina Mecea (22) – Şc. Gim. „George Coşbuc”, Baia Mare.

Diploma de onoare s-a acordat următorilor 10 elevi: Tania Săsăran (22) – C. N. „Vasile Lucaciu”, Baia Mare; Corina Mecea (22) – Şc. Gim. „George Coşbuc”, Baia Mare; Iulia Hosu (21) – C. N. „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei; Laurenţiu Lazăr (21) – C. N. „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei; Teodora Ghişe (21) – Colegiul de Arte, Baia Mare; Denis Ciceu (21) – C. N. „Vasile Lucaciu”, Baia Mare; Ioana Treista (20) – C. N. „Dragoş Vodă”, Sighetu Marmaţiei; Traian Tuş (18) – C. N. „Gheorghe Şincai”, Baia Mare; Maria Brăgaru (18) – Colegiul de Arte, Baia Mare; Tudor Gulin (18) – C. N. „Gheorghe Şincai”, Baia Mare.

Sunt rezultate care atestă, aşa cum spunea şi profesorul Traian Covaciu, că şcoala maramureşeană de matematică are performanţe, iar elevii maramureşeni pot să intre cu succes în elita internaţională.