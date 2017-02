Seiniul, furnizor acreditat de energie electrică

Oraşul Seini a devenit furnizor licenţiat de energie pentru Electrica. Acest lucru este posibil datorită staţiei pilot de biogaz ce a devenit complet funcţională. Administraţia locală a obţinut şi licenţa de furnizare a electricităţii în sistemul naţional. Totuşi, preţul cu care vinde energia produsă este mult mai mic decât cel plătit de primărie pentru curentul consumat, spre exemplu, dar chiar şi în aceste condiţii, administraţia iese în câştig, în sensul că are o sursă de venit în plus.

Pe lângă banii pe care-i primeşte pentru energia electrică furnizată în sistemul naţional, primăria primeşte şi certificate verzi care se tranzacţionează la bursă, acestea fiind o altă sursă de venit: „Referitor la instalaţia pilot de biogaz, pot să vă spun că este complet funcţională. De asemenea, ca noutate, este faptul că am primit licenţa de furnizare a electricităţii, precum şi acreditarea pentru certificatele verzi. Asta înseamnă că de acum încolo suntem producători de energie cu licenţă, având contract de furnizare încheiat cu Electrica, deci suntem furnizori de electricitate pe piaţa energiei din România”, a precizat Octavian Bodea, viceprimarul oraşului Seini.

Energia produsă, vândută mai ieftin decât cea cumpărată

Cu toate că administraţia locală vinde energia produsă la staţia de biogaz către Electrica, o face la un preţ de peste 3 ori mai mic decât cel cu care o furnizează compania către clienţi, inclusiv la primăria din Seini. Chiar şi aşa, oraşul are de câştigat la bugetul local: „Conform contractului cu Electrica fiecare megawatt de energie produs de noi este plătit. Dacă punem în balanţă, producem mult mai mult decât consumăm, însă nu se poate face o compensare. Dar ca şi sumă de bani, având în vedere că noi primim undeva la 151 de lei pe megawatt, iar Electrica furnizează energia la circa 550 de lei aceeaşi cantitate, asta înseamnă un preţ mai mic de 3,5 ori. Asta înseamnă că noi plătim energia furnizată de către Electrica cu de 3,5 ori mai mult decât cea pe care o injectăm în sistemul energetic naţional. Diferenţa aceasta de preţ este dată de faptul că există costuri pentru ei: de transport, de întreţinere, accize. Dar chiar şi aşa obţinem un beneficiu, un plus de bani la bugetul local, pe lângă faptul că de la ANRE primim certificate verzi pentru fiecare megawatt de energie produs, care se licitează la bursă şi reprezintă o altă sursă de venit pentru primărie”, a conchis viceprimarul. Localnicii sunt mândri de faptul că administraţia locală produce energie şi mai apoi o vinde: „Este un lucru bun că producem curent la staţia de biogaz şi apoi îl vindem. Sunt bani în plus la buget din care sperăm că se vor face mai multe investiţii în oraş”, a spus Tibi Nagy. „Am auzit de staţia de biogaz din Seini, însă nu am ştiut că va produce şi energie electrică pe care să o vândă. Ce pot să spun…e un lucru bun, bani în plus pentru comunitate, numai să fie şi folosiţi cum trebuie”, a precizat şi Zamfira M.