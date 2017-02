Ce urmează după adevăr

În lumea de astăzi, nu mai avem timp şi răbdare să ascultăm argumentele părţilor aflate în dispută culturală, politică, ideologică, ştiinţifică, religioasă – şi ne pierdem puterea să discernem singuri adevărul de fals. Un mic ajutor este mereu binevenit. Majoritatea oamenilor preferă calea mai scurtă, ca adevărul în care tind să creadă să le fie oferit de-a gata, ambalat dacă se poate şi livrat la domiciliu. Faptele reale, dovedibile, devin mai puţin importante în formarea opiniei publice, iar cele presupuse, doar bănuite, dar care creează emoţie şi suspans, par total credibile şi sînt luate integral în calcul de adepţii post-adevărurilor. Ne lăsăm în acest fel manipulaţi de emoţiile şi de afectele celor care ne transmit informaţii şi pe acest culoar favorabil convingerile lor ajung şi ale noastre. Dacă sîntem prietenii binelui, ar trebui să fim precauţi, să nu lăsăm pe nimeni să decidă în locul conştiinţei proprii!

Evenimentele din politica românească a ultimelor două luni au transformat România într-un cîmp ideologic de bătaie. Nu mai contează nici măcar votul popular, ci doar dreptul oamenilor de a protesta. Datoria politicienilor din opoziţie de a se opune şi de a-i provoca pe cei aflaţi la putere. Impasul unora de a fi negativişti. Votul naţional nu mai este luat în calcul, deoarece „bizonii” (cetăţenii) n-au ştiut ce votează. Neorealismul impune astfel de post-adevăruri incredibile pentru anul 2017 după Cristos. Vrem să avem societatea perfectă, în care nimeni nu are voie să greşească. (Parcă am mai auzit aşa ceva, înainte de 1989!) Sînt semne că generaţiile noi doresc să trăiască în pace eternă, dar pentru a ajunge la ideal trebuie să practice protestul paşnic şi … etern. În Baia Mare, mitingurile din Piaţa Revoluţiei continuă seară de seară, 10-20-50 de oameni cer demisia ciumelor roşii.

Omul nu este un chip udat de lacrimi, nici unul zgîriat de furie, ci fiinţa umană esenţială are caracterul de a fi gînditoare, meditativă. Apelarea la primele impulsiuni te îndepărtează de obiectivul omului universal, creator de civilizaţie. Pe monitoarele de computer, faţa e reprezentată de pictograme emoticon, de rîs sau de plîns, niciodată gînditoare. Tehnologia IT reprezintă o victorie a emoţiilor, sîntem transformaţi în fiinţe care nu mai au nevoie să gîndească. Avem voie să fim veseli că am cîştigat ori trişti dacă am pierdut prilejul, dar nu ştim cum să medităm asupra vieţilor noastre. Eul este astfel înfrînt, ne copleşeşte nerăbdarea de a şti şi a face totul dintr-o dată, ca prin vrajă. Nu mai putem fi obiectivi, ci doar subiectivi, ceea ce duce la nerăbdare şi intoleranţă. Emoţiile ne doboară, faptele din lumea reală nu mai au importanţă. Iată cum tehnologia ne transmite starea de angoasă, de oboseală a minţii. Protestăm, protestăm, protestăm, la îndemnul preşedintelui cu cetăţenie dublă, română şi germană…

Occidentul supertehnologizat ne atrage pe toţi, am vrea să trăim ca afară – chiar dacă ar fi să muncim ca afară, cu toţii. Însă fără pace socială nu vom crea decît haos. Fără acceptarea democraţiei, cu bunele şi relele ei, nu vom găsi calea să remediem neajunsurile. Tinerii din stradă propun o democraţie directă, vrăjitorească aproape. Corupţia din sistemul de justiţie şi din societate nu va dispărea nici dacă am ieşi cu toţii în piaţă şi am striga: Nu vrem corupţie! Avem probleme în a menţine pacea şi bunăstarea pentru toţi locuitorii, nesiguranţa aceasta fiind prezentă în toată Uniunea Europeană – mai ales după invazia rusă în Crimeea şi exodul arabilor pe continent. Însă susţinînd extremismele şi nesupunerea civică, nu vom ajunge vreodată la echilibru. Politicienii din opoziţie au rolul important de a ogoi spiritele destabilizate şi de a aplana excesele democraţiei post­moderne. După adevăr ar trebui să urmeze un alt adevăr, al doilea adevăr, şi anume acela că superioritatea democraţiei stă de fapt într-o aşa-zisă slăbiciune, în capacitatea de a ne recunoaşte greşelile şi de a le remedia.