Lucrările la canalizare continuă în Şomcuta Mare

Proiectul de introducere a canalizării în oraşul Şomcuta Mare se află în derulare. Circa 40% din investiţie este realizată. Fondurile financiare sunt asigurate, aşa că lucrările continuă şi în acest an. După încheierea acestora, străzile afectate vor fi reabilitate.

Administraţia locală a stabilit deja graficul următoarelor tronsoane care vor intra în lucru, pentru ca acestea să tot fie conectate la staţia de epurare, imediat după finalizare: „Proiectul de canalizare în Şomcuta Mare este în derulare. Avem prima tragere anul acesta în data de 31 martie. Când timpul ne permite, începem lucrul. Am avut discuţii deja despre tronsoanele care sunt prioritare. Începem cu străzile Finteuşului, Avram Iancu, Budeni, Cioltului, Abatorului – ce a mai rămas, ca să şi funcţioneze. Practic tot ceea ce facem este ca să putem merge cu lucrările spre staţia de epurare. Deci tronsoane care se pot cupla imediat după finalizare, pentru ca cetăţenii de pe acele străzi să nu aştepte terminarea tuturor lucrărilor pentru a putea folosi canalizarea. Proiectul este finalizat în proporţie de 40%. Termenul de încheiere a investiţie este totuşi anul 2018 şi din punctul nostru de vedere cred că se va respecta data pentru că finanţare este. 70% este asigurată prin Administraţia Fondului de Mediu (AFM), iar restul de 30% din buget local”, a declarat Gheorghe Buda, primarul oraşului Şomcuta Mare.

Străzile afectate de lucrări vor fi reabilitate

La finalizarea canalizării în oraş, există un proiect de reabilitare completă a străzilor afectate de lucrări. Acesta va fi depus spre finanţare pe noul Program Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL): „După ce spargem străzile din Şomcuta şi facem canalizarea, acestea trebuie şi reparate. Astfel, avem în lucru reactualizarea proiectului pentru reabilitarea străzilor din oraş. Am avut un proiect iniţial, dar care a trebuit reactualizat. După părerea mea, acesta este prioritar pe PNDL 2. Acum el este pregătit ca şi valoare, documentaţie şi îl ducem pentru înregistrare. Însă totul se poate face doar după aprobarea bugetului. Avem circa 15,5 kilometri de străzi care sunt ale noastre, că prin localitate avem şi drum naţional, avem şi drum judeţean. Refacerea lor va fi completă, cu rigole, trotuare, borduri”, a completat primarul.

Cetăţenii aşteaptă finalizarea canalizării, dar şi refacerea străzilor: „Vreau să se termine odată lucrările de canalizare ca să se poată asfalta apoi străzile şi să se facă trotuare, cum este normal. Avem nevoie de trotuare bune de-a lungul străzilor din Şomcuta Mare, că acestea cam lipsesc”, a spus Felicia M., o localnică. „Este bine că se face canalizarea. Sper însă ca după aceea să mai existe bani şi pentru refacerea străzilor sparte. Că arată ca după război în urma introducerii canalizării pe strada noastră şi suntem totuşi oraş, deci ar trebui să arătăm ca atare”, este de părere şi Cosmin Pop.

Peste 600 corpuri de iluminat cu leduri au fost instalate în oraş

Un proiect finalizat în urmă cu puţină vreme este cel legat de iluminatul public în Şomcuta Mare. Astfel, mai bine de 600 de corpuri de iluminat cu leduri au fost montate de-a lungul străzilor. Pe lângă faptul că acestea luminează mult mai bine, consumă curent mult mai puţin, deci randamentul e mare: „În luna decembrie am finalizat proiectul prin care am instalat peste 600 de lămpi cu led-uri, pe fiecare stâlp şi străduţă din Şomcuta Mare. Acestea luminează cu totul altfel faţă de becurile clasice, sau economice. Mai în glumă, mai în serios, unii îmi spun că atunci când trec prin oraş noaptea nu mai trebuie să-şi aprindă farurile. Am făcut şi extinderea între Buciumi şi Şomcuta. Deci este o lucrare de care sunt foarte mulţumit că am reuşit să o finalizăm. Nu am rămas cu datorii, deşi investiţia făcută integral din buget local ne-a costat aproximativ 450.000 de lei. Acum pregătim un proiect cu iluminatul public pe toate localităţile, pe POR. Acesta este cu finanţare europeană şi sper să o obţinem. Acum am făcut inventarul ca să vedem cam câţi stâlpi avem şi l-am trimis proiectantului ca să vedem cum ne putem încadra şi în costuri, ca să nu exagerăm cu lucrarea inutil. De exemplu, la Codru Butesii avem vreo 100 de numere de casă, iar stâlpii sunt în număr de 431. În Hovrila sunt aproximativ 160 de numere şi există 101 stâlpi. Deci concentrarea gospodăriilor e diferită. De aceea trebuie să vedem cum ne încadrăm în costuri. Cu siguranţă nu vom pune 400 de lămpi, dar vom vedea un standard de cost pe unitatea de măsură”, a conchis Gheorghe Buda. Mentenanţa la noile corpuri de iluminat este asigurată timp de 5 ani de zile de firma care le-a instalat, astfel că administraţia nu mai are această problemă pe cap.

Conform unui studiu al edilului, din zece oameni care vin în primărie, patru vor becuri pe stâlpi, alţi patru pietruiri şi asfaltări de drumuri, iar ceilalţi doi sunt cu alte probleme. În consecinţă, priorităţile administraţiei locale în următorii ani vor fi acestea: iluminatul public în toate localităţile aparţinătoare şi asfaltarea străzilor.