Moiseiul – staţiune turistică

Lista cu staţiunile turistice din Maramureş a fost suplimentată cu una, după ce Guvernul României a declarat comuna Moisei ca staţiune turistică de interes local. Hotărîrea a fost aprobată în şedinţa din 16 februarie 2017, astfel că în prezent Maramureşul are 5 staţiuni atestate de Ministerul Turismului: Borşa, Ocna Şugatag, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Moisei.

• Moiseiul a fost atestat documentar în 1213, sub numele de Moyzun. Localitatea este cunoscută pentru procesiunea anuală care se organizează în 14-15 august, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, dar şi pentru ansamblul memorial realizat de sculptorul Vida Gheza, care aminteşte de masacrul din 14 octombrie 1944. Comuna este aşezată între Vişeu şi Borşa, cu o vedere spectaculoasă spre Munţii Rodnei şi ai Maramureşului. Localitatea are şanse mai mari să atragă finanţări nerambursabile. În România, sînt atestate ca staţiuni turistice de interes naţional 43 de localităţi, iar 57 sînt staţiuni turistice de interes local. (c.v.)