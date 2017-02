Baia Mare liniştită

Consilierii locali ai municipiului Baia Mare se află de o vreme în continuă vrajbă (se fac alegeri după realegeri!), dar ar fi cazul ca părţile în conflict să renunţe la declaraţiile belicoase şi să se încadreze în normele legale şi normale de comunicare. Situaţia oraşului este grea (bugetul fiind grevat de datorii neplătite de 11 milioane lei, de peste 30 şi 60 de zile), iar escaladarea certurilor ar putea bulversa serviciile publice pe care le oferă municipiul cetăţenilor săi. Băimărenii doresc o administraţie eficientă, nu scandal cu orice preţ!

Şi aşa semnele din acest an bugetar nu sînt prea bune, veniturile vor fi mai mici şi cheltuielile cu salariile au crescut atît în şcoli, grădiniţe, creşe, cît şi pentru funcţionarii publici. Economiştii primăriei lucrează la bugetul pe 2017 şi nu reuşesc să apropie plusurile cu minusurile. Veniturile publice se pare că vor fi mai mici, deci ar trebui să ne aşteptăm ca impozitele locale să fie mărite cu 10-20 lei pentru fiecare familie şi firmă, pentru a acoperi nevoile, dar nimic nu este cert, încă se mai lucrează la aceste calcule pe capitole.

Baia Mare are un grad de îndatorare redus, pe an, însă impactul creditelor pe termen lung este însemnat. Din cîte ştim noi, municipiul derulează credite bancare de circa o sută de milioane de lei. Şi datoriile comerciale sînt mari, probabil tot peste o sută de milioane de lei. Bugetul anual al municipiului este estimat la 250 milioane lei. Poate ar fi cazul ca primăria şi consiliul local să se coalizeze şi să conceapă o nouă filosofie bugetară. De voie, de nevoie, acest lucru a început, căci cheltuielile pentru sportul profesionist au fost deja reduse drastic. De asemenea, cheltuielile pentru cultură, în situaţia pierderii titlului de capitală cultural europeană în 2021 (concursul ne-a costat cam un milion de lei, dar a meritat, pentru o vreme am concurat cu marile oraşe din România şi nu ne-am făcut tocmai de ruşine). La fel s-a întîmplat şi în sport, echipele sportive au urcat fulminant pe podiumul de campion, a fost frumos, dar deodată cu reducerea sprijinului financiar public, echipele au retrogradat în liga inferioară. Şi în domeniul culturii, de la extaz la tristeţe nu este decît un pas, pe care Baia Mare l-a făcut cu inima ghem.

Totuşi, Consiliul local şi Primăria Baia Mare au un buget de 250 de milioane de lei, pe care trebuie să-i chivernisească strict pentru nevoile publice. O nouă strategie bugetară şi de dezvoltare este necesară, pornind de la priorităţile dictate de cetăţeni. Introducerea troleibuzelor în cartierul Săsar ar fi o prioritate, pentru a reduce poluarea produsă de autobuzele cu motor termic Diesel. Rezolvarea într-un fel sau altul a situaţiei romilor de pe Craica şi din celelalte puncte de sărăcie este o altă investiţie cerută de cetăţenii din cartierele mărginaşe – şi acolo e nevoie de civilizaţie. Baia Mare şi cetăţenii ei îşi doresc să trăiască şi pe străzi curate, în siguranţă. Însă poate cea mai gravă problemă a Băii Mari, poluarea remanentă (într-un kilogram de praf de stradă se găseşte un gram de plumb, ne avertiza un ecologist), nu poate fi rezolvată nici măcar parţial, pentru zona Phoenix, deoarece decontaminarea unui hectar de teren costă 200.000 euro. Decontaminarea Băii Mari ar costa … nici nu putem calcula cît …

Autorităţile judeţene şi locale pot gestiona actualele bugete cu zgîrcenie, pentru scopuri niciodată private. Băimărenii pretind să aibă o calitate a vieţii ridicată, să trăiască fără crispare şi nervi, fără să le fie ruşine de oraşul lor. Disputele politice trebuie purtate în forul legislativ, iar executivul din primărie să fie conectat la nevoile cetăţenilor. Este cazul să scăpăm de murdăriile iernii, de zgomotul lătrătorilor, de insistenţa celor care urmăresc interesele proprii…