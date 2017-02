MaraMedica la a XIV-a ediţie

A XIV-a ediţie a expoziţiei MaraMedica se desfăşoară în intervalul 23-25 februarie, în Baia Mare. Gazda evenimentului, devenit tradiţie, este Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş. Manifestarea are loc la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş, situat pe Aleea Expoziţiei, nr. 5.

Expoziţia reuneşte 34 de firme din domeniul medical şi stomatologic. Acestea provin din zece judeţe plus Municipiul Bucureşti. De asemenea, invitaţi sunt cei din domeniul stomatologic, dar şi medical: „Suntem la cea de a XIV-a ediţie a manifestării expoziţionale şi ştiinţifice MaraMedica, un eveniment devenit tradiţional, care se bucură de o deosebită reputaţie la nivel naţional. Probabil că suntem în top 3 manifestări de acest gen în România. Dacă am reuşit să ajungem la atâtea ediţii, înseamnă că lucrurile funcţionează. Avem şi în acest an, alături Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Colegiul medicilor dentişti, Ordinul tehnicienilor dentari, Colegiul medicilor, Ordinul asistenţilor medicali şi moaşelor, Direcţia de sănătate publică şi Spitalul judeţean de urgenţă din Baia Mare”, ne-a explicat Florentin Tuş, director general CCI Maramureş.

Şedinţe de comunicări ştiinţifice

Evenimentul reuneşte, pe lângă manifestarea expoziţională, şi o serie de sesiuni de comunicări ştiinţifice în domeniul medical şi stomatologic: „Pe lângă manifestarea expoziţională propriu-zisă, mai avem manifestările ştiinţifice şi de comunicări profesionale. Acestea se desfăşoară în două locaţii: componenta stomatologică la Centrul de instruire şi marketing, la etajul II, iar partea medicală la sala polivalentă a Hotelului Mara”, a conchis Florentin Tuş. Expoziţia este deschisă tuturor, persoane fizice şi juridice. Astfel, cei interesaţi pot vizita standurile amplasate la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş, având şi posibilitatea achiziţionării exponatelor prezentate.