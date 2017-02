Pensionarii cer mai multe facilităţi la transport

Pensionarii maramureşeni şi-au spus din nou of-urile în faţa conducerii Prefecturii, în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoane Vârstnice care a avut loc ieri, 23 februarie, la Palatul Administrativ din Baia Mare. De data aceasta, vârstnicii au arătat că doresc acordarea a 6 călătorii dus-întors, în loc de 3, de câte beneficiază în prezent.

„Cerem suplimentarea numărului de călătorii, deoarece mulţi pensionari au copii în alte localităţi. În plus, majoritatea bolnavilor din Baia Mare solicită să fie trataţi în Cluj şi atunci folosesc aceste tichete”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Ştefan Lupşa. Pentru persoanele care nu pot folosi aceste tichete, se cere decontarea lor. De asemenea, vârstnicii cer ca în Baia Mare să fie asigurat transportul în comun gratuit pentru toţi pensionarii, nu numai pentru cei cu vârsta de peste 70 de ani. Vârstnicii au mai cerut acordarea de 4 călătorii gratuite în zona metropolitană Baia Mare, dar şi o călătorie gratuită din localitatea de domiciliu până în reşedinţa de judeţ, pentru reprezentanţii pensionarilor care trebuie să participe la diferite şedinţe. Atât Ştefan Lupşa, cât şi gral. (r) Haralambie Cacina, preşedintele Filialei Maramureş a Asociaţiei Veteranilor de Război din România, au reclamat faptul că unii transportatori refuză să transporte pensionari, pe motiv că li se decontează cu întârziere cupoanele, iar astfel oamenii au de suferit. Pe de altă parte, managerul societăţii locale de transport în comun, Ioan Pop, a declarat că în Baia Mare nu există probleme cu facilităţile acordate pensionarilor la transport. Acesta spune că nu are nimic împotriva acordării unor abonamente gratuite pe o perioadă de 6 luni, pensionarilor cu vârsta de peste 70 de ani. În aceste condiţii, această categorie n-ar mai fi nevoită să se deplaseze lună de lună la chioşcurile de bilete pentru a-şi procura abonamentele de călătorie gratuite. Pentru ca facilitatea să poată fi aplicată, e nevoie însă de parcurgerea unor paşi. În ceea ce priveşte pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, ei trebuie să prezinte o adeverinţă din partea CASPEV, iar abonamentele lor se decontează 50%. Pensionarii maramureşeni urmează să-şi prezinte doleanţele şi în faţa parlamentarilor maramureşeni. După ultima întâlnire de la Prefectură, conducerea judeţului a luat legătura cu aleşii maramureşeni în Parlamentul României. Deocamdată un răspuns favorabil a fost primit doar din partea a doi parlamentari. Dialogul între pensionari şi parlamentarii judeţului ar urma să fie programată pentru finele lunii aprilie.