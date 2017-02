Maramureşeanul Liviu Marian Pop a renunţat la funcţia de secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a rămâne senator. Astfel, social-democratul a avut un termen de trei zile în care să aleagă între cele două funcţii. Până la urmă a optat pentru Senat.

Pop a spus că nu i-a fost uşor să se decidă într-un termen aşa de scurt, însă după consultări cu şefii de partid s-a hotărât să rămână parlamentar. De asemenea, el a mai precizat că nu a făcut nicio presiune asupra colegei sale de organizaţie, căreia i-a luat locul în Senat: „Vreau să vă spun despre eliberarea la cerere din funcţia mea de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale de către premierul Grindeanu. Am aşteptat ca documentul să fie publicat pentru a anunţa public acest lucru. Ca să clarific o serie de speculaţii făcute în ultima vreme în spaţiul public, trebuie să spun că nu am făcut nicio presiune asupra colegei mele Sorina Pintea ca să plece din funcţia de senator, cum încercau să sugereze unii din presa centrală. Totul a fost în baza promisiunilor făcute înainte de campania electorală. Dar mărturisesc că a fost destul de greu să iau această decizie în trei zile, însă după consultări cu preşedintele Gabriel Zetea, cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea, cu premierul Sorin Grindeanu, am optat pentru această variantă de a rămâne în Senatul României. Pe de o parte pentru a continua cele câteva zeci de iniţiative legislative, pe care le-am avut în sesiunea anterioară şi sunt pe circuitul Parlamentului. Pe de altă parte, alături de colegii mei, să reuşim să modificăm legea în acele puncte în care, am spus-o prin programul de guvernare, cred că trebuie să ducem România într-o zonă de normalitate”, a spus proaspătul senator Liviu Marian Pop.