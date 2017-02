Prodance 2000 debutează în noul sezon impulsionaţi de un aur… american!

Debutul în sezonul competiţional 2017 are loc la finele acestei săptămîni pentru Prodance 2000, cu prilejul concursului naţional Cupa Oradea. Dansatorii clubului băimărean pornesc din nou pe drumul performanţei după un an în care au excelat la acest capitol, cucerind peste 90 de medalii. Moralul înainte de prima competiţie este cu atît mai ridicat cu cît prietenii Prodance 2000, Florin Vlad şi Natalia O’Connor, şi-au început sezonul cu aur obţinut în Statele Unite ale Americii.

După antrenamente intense găzduite de Prodance 2000, băimăreanul Florin Vlad şi partenera lui, Natalia O’Connor, au cîştigat – pentru a treia oară consecutiv – locul 1 în cadrul categoriei Adulţi, dansuri Standard, la Mid-Atlantic Championship, competiţie care a avut loc în Bethesda (SUA). Cei doi formează pe ringul de dans o pereche din anul 2011, din 2013 evoluînd pentru Statele Unite ale Americii şi antrenîndu-se, atunci cînd vin în România, la Prodance 2000.

Mid-Atlantic Championship, competiţie ajunsă la a noua ediţie, a fost una încununată de succes pentru Florin şi Natalia, dar nu scutită de emoţii, din cauza accidentării suferite de dansatoare: „A evoluat în semifinale şi finale ignorînd mari dureri la genunchiul accidentat, forţa ei făcîndu-mă să fiu extrem de mîndru! Caracterul şi mentalitatea Nataliei sînt acelea ale unui mare campion, iar acest concurs nu a fost decît încă o dovadă în acest sens!”, a mărturisit băimăreanul pe un site de socializare.

Locul 1 cucerit de Florin şi Natalia, precum şi puterea lor de a trece peste obstacole şi de a-şi urma obiectivul reprezintă binevenite exemple de urmat pentru prietenii lor, dansatorii de performanţă de la Prodance 2000 Baia Mare, care se pregătesc pentru prima competiţie din anul 2017. Este vorba despre Cupa Oradea, concurs naţional ajuns la a 11-a ediţie. Întrecerea derulată sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv va avea loc azi, 25 februarie, în Sântandrei.

Pînă în prezent, în palmaresul clubului băimărean figurează 722 medalii obţinute în cele 1.434 de finale în care dansatorii Prodance 2000 s-au calificat.