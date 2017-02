28 de cetăţeni irakieni, depistaţi la frontieră

Poliţiştii de frontieră din Oraviţa au depistat la frontiera cu Serbia 28 de cetăţeni irakieni, care intenţionau să intre în România cu scopul de a ajunge în ţări din vestul Europei.

În data de 23 februarie, în jurul orei 15:30, poliţiştii de frontieră din Oraviţa – ITPF Timişoara au declanşat o acţiune specifică pe linia combaterii migraţiei ilegale, în urma căreia au depistat, pe direcţia localităţii de frontieră Grădinari, judeţul Caraş-Severin, 28 de cetăţeni străini, care se deplasau dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul ţării.

Persoanele în cauză, care nu îşi justificau prezenţa în zonă, au fost conduse la sediul Poliţiei de Frontieră Oraviţa pentru cercetări.

În cadrul verificărilor preliminare s-a stabilit că cei în cauză sunt cetăţeni irakieni, 16 bărbaţi, 7 femei şi 5 minori, cu vârste cuprinse între 1 an şi 40 de ani, care nu aveau documente asupra lor. Aceştia au declarat că au trecut frontiera din Serbia în România cu intenţia de a ajunge în ţări din vestul Europei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.

Opt sirieni ascunşi într-un microbuz

Poliţiştii de frontieră din Calafat au depistat opt cetăţeni sirieni, ascunşi într-un microbuz, încărcat cu peleţi şi brichete, care intenţionau să intre ilegal în România, cu scopul să ajungă în Germania.

La Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judeţul Dolj, s-a prezentat, pentru a intra în ţară, cetăţeanul bulgar A.T., în vârstă de 33 de ani, la volanul unui microbuz marca Peugeot Boxer. Acesta era însoţit de un conaţional şi transporta peleţi şi brichete în Germania.

Acţionând în baza unei analize de risc, echipa comună de control formată din poliţişti de frontieră români şi bulgari a efectuat un control amănunţit asupra mijlocului de transport. Astfel, în interiorul microbuzului, sub marfa transportată, a fost descoperit un compartiment confecţionat artizanal din pal melaminat în care se aflau ascunse opt persoane, de sex masculin, de origine afro-asiatică.

În cadrul cercetărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni sirieni, 5 adulţi şi 3 minori, cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani.

Aceştia au declarat că au fost ascunşi în spaţiul special amenajat, în Sofia, şi intenţionau să ajungă în Germania. Pentru această „călătorie” au plătit suma de 16.000 euro.

Poliţiştii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză, iar conform protocolului româno – bulgar, cetăţenii bulgari, mijlocul de transport şi cei opt migranţi au fost predaţi Poliţiei de Frontieră Bulgare în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.