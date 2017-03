Proiecte cofinanţate din excedentul bugetar

O serie de proiecte importante din Cicîrlău, aflate în derulare sau în fază de licitaţie publică, vor fi cofinanţate la începutul acestui an din excedentul bugetar rămas de anul trecut. Astfel, investiţii precum construirea unei grădiniţe la Ilba, reabilitarea căminului cultural de acolo sau realizarea a două capele în comună, vor beneficia de fonduri din banii rămaşi de anul trecut.

Suma în discuţie este de circa 100.000 de lei, însă destul de mică în comparaţie cu necesităţile: „Am demarat proiectul de reabilitare a căminului cultural din Ilba. El a fost practic început de pe vremea fostului primar Vasile Zete. Am demarat şi achiziţia publică pentru grădiniţa din Ilba. Deja sunt depuse ofertele pe SEAP. Aceasta se construieşte de la zero. Şi aici vom avea cofinanţare. Avem însă noroc prin faptul că ne-a rămas excedent bugetar, bani necheltuiţi. Aceştia vor fi folosiţi la finanţarea sau cofinanţarea proiectelor pe care vrem să le implementăm: două capele, pe care le vom face din fonduri proprii, apoi urmează anveloparea şcolii nr. 2 din Ilba. Mai avem o lucrare foarte mare, şcoala nr. 2 din Cicîrlău. Dacă dăm drumul la proiectul mare pe apă şi canal, atunci şi aici vom avea cofinanţare. Deci avem vreo cinci mari proiecte pentru care vom folosi aceşti bani din excedentul bugetar. Aşa că vom avea o mare nevoie de fonduri pentru toate investiţiile propuse. Excedentul bugetar se ridică la peste 100.000 de lei”, a declarat Sorin Lupşe, primarul comunei Cicîrlău.