La şcolile din Boiu Mare, tot mai puţini elevi

Instituţiile educaţionale din Boiu Mare rămân, încet, încet, fără elevi. Asta din cauza natalităţii în scădere. Astfel, în numai câţiva ani de zile, dacă trendul actual se păstrează, vor exista probleme cu funcţionarea şcolilor din comună.

În prezent funcţionează trei unităţi, iar una, din Pris­lop, a fost închisă. Chiar şi aşa, dacă natalitatea nu creşte, vor fi probleme cu asigurarea efectivului de elevi în următorii ani: „Şcolile din comună sunt funcţionale momentan. Am obţinut avizul de la Inspectoratul Şcolar Judeţean pe anul şcolar în curs. Ni s-a cerut şi prin hotărâre de consiliu local ca să aprobăm planul de învăţământ, deci încă un an de zile avem elevi. Acum să vedem ce va fi mai încolo. Peste trei ani, din câte am înţeles, va fi o problemă cu clasele V-VIII, în sensul că nu o să mai fie copii. Asta raportat la numărul celor mici, dar şi la numărul de naşteri, deci natalitatea. Dacă trendul va fi acelaşi, atunci s-ar putea să fie probleme pe viitor. Momentan, în comună avem autorizate trei unităţi educaţionale: Şcoala generală cu clasele I-IV Prislop, Şcoala Gimnazială Boiu Mare cu clasele I-VIII, plus grădiniţa din Boiu Mare. Grădiniţa din Prislop s-a desfiinţat pentru că nu au fost copii destui. Cei care au rămas îi aducem cu microbuzul la centru. Toate şcolile sunt avizate din punct de vedere sanitar şi din partea ISU”, ne-a explicat Arghil Ciurte, secretarul primăriei Boiu Mare. Din păcate, situaţia nu este singulară. Şi alte comune din judeţ riscă să-şi închidă şcolile în următorii ani, tot din acelaşi motiv: elevi prea puţini.