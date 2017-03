Revenire spectaculoasă şi calificare în sferturile de finală

• Juniorul Satu Mare – AS Independenţa Baia Mare 2-3 (1-0) •

AS Independenţa Baia Mare a avut o revenire spectaculoasă în confruntarea din optimile de finală ale Cupei României şi a ajuns între primele opt formaţii ale acestei competiţii. Gruparea din Superliga feminină a întors rezultatul de la 0-2 în disputa din deplasare cu Juniorul Satu Mare (Liga 1), experienţa şi valoarea fiind atuurile echipei antrenate de Alexandra Marian şi Florica Codrea. Una dintre artizanele calificării în sferturi a fost tocmai tehnicianul băimărencelor, Alexandra Marian, alături de Diana Pop făcînd diferenţa în partea secundă a întîlnirii.

Juniorul a abordat această dispută eliminatorie cu un joc de aşteptare, preferînd să evolueze pe contraatac, pe cînd oaspetele au decis să joace deschis şi să-şi asigure calificarea cît mai repede şi mai uşor. Doar că scorul a fost deschis de echipa gazdă, în minutul 15, prin Ioana Borodi. Independenţa controlează prima repriză autoritar, beneficiază de multe situaţii de a egala, trecîndu-şi în cont inclusiv o bară. Sătmărencele îşi vor dubla avantajul în minutul 55, prin Roberta Dănilă, jucătoare împrumutată de AS Independenţa la Juniorul, aceasta înscriind dintr-o lovitură liberă şi cu largul concurs a portăriţei oaspete. Văzînd că gluma se îngroaşă, oaspetele încep să rişte şi mai mult, lucru care se va concretiza şi pe tabela de marcaj. În numai zece minute formaţia din primul eşalon a întors soarta calificării, Alexandra Marian şi Diana Pop aducîndu-şi o contribuţie esenţială la accederea în sferturile de finală. În minutul 70, Alexandra Marian a redus din diferenţă cu un şut la colţul lung, iar peste şapte minute Laura Desmerean a restabilit egalitatea cu un şut de la distanţă. Golul calificării izbutit de AS Independenţa a venit în minutul 80, Alexandra Marian punînd latul din 6 m la centrarea din alergare a Dianei Pop. Din păcate, AS Independenţa a pierdut două jucătoare în acest meci, Alexandra Buftea şi Andreea Pop părăsind terenul accidentate. Cu un lot extrem de subţire la dispoziţie, şansele ca cele două să fie recuperate pînă la primul meci oficial din campionat, de duminică, cu CSŞ Târgovişte, sînt destul de mici. • AS Independenţa Baia Mare: Kriszta Haim – Daiana Burde, Florica Codrea – cpt., Diana Pop, Alexandra Marian – Adelina Fedor, Andreea Pop, Laura Desmerean, Amalia Hohman – Denisa Predoi, Alexandra Buftea (20′ Valeria Buftea); 75′ Rebeca Mariş). Antrenoare: Alexandra Marian şi Florica Codrea.