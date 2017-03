Participarea Maramureşului la târgurile de turism, sub semnul întrebării

Unii consilieri judeţeni îşi pun întrebări cu privire la randamentul participării Consiliului Judeţean Maramureş la o serie de târguri de turism, naţionale şi internaţionale. Asta în condiţiile în care prezenţa noastră acolo costă bugetul judeţului mii de euro.

Astfel, în şedinţa ordinară de CJ din această săptămână, unii consilieri liberali au pus la îndoială participările repetate al instituţiei la aceste târguri de promovare a turismului, mai ales că pe ordinea de zi a întâlnirii a figurat şi un proiect de hotărâre ce stabileşte evenimentele la care delegaţia maramureşeană va participa pe întreg parcursul anului 2017: „Legat de promovarea judeţului Maramureş la diferite târguri, cred că ar trebui ca fiecare consilier să primească o informare cu privire la aceste evenimente care au loc în străinătate din 2014 şi până astăzi, să vedem costurile pe care le-au implicat, cine au fost participanţii şi care este câştigul nostru ca judeţ. Mi se pare straniu să dăm 10 sau 20 ori 30.000 de euro, în funcţie de proiect, ca să vindem doi cârnaţi şi un kilogram de ţuică, aceasta fiind marea promovare a judeţului! Eu vreau să văd dacă se face cu adevărat promovare, iar legat de faptul că merge cineva merge sau nu cu soţia, sau cu cine îi place să meargă, asta e problema lui. Chestiile astea nu cred că sunt subiect de discuţie în Consiliul Judeţean”, a spus Felician Cerneştean, consilier judeţean.

Delegaţia maramureşeană va participa la mai multe târguri de turism

Cel care se ocupă de biroul de informare turistică a dat un răspuns aleşilor judeţeni, mai mult sau mai puţin concludent: „În acest an ne-am propus să participăm şi am făcut-o deja la câteva ediţii importante a târgurilor de turism la nivel european. Lista pe care v-am supus-o atenţiei este discutată împreună cu reprezentanţii Ministerului Turismului şi considerăm noi că aceste evenimente sunt importante pentru a prezenta Maramureşul la nivel european. Aşa cum spun mai mulţi, inclusiv colegii cu care am participat, până acum eu cred că judeţul nostru a fost foarte bine reprezentat, iar în anul 2017 vrem să facem la fel. Ce s-a întâmplat recent la Tel Aviv, Israel, a fost, din nou, o reuşită. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziţie oricând. Biroul de turism vă este la îndemână. Doresc să vă mulţumesc pentru încrederea acordată până în acest moment”, a explicat Dan Carpov, reprezentant al biroului de informare turistică din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş. Calendarul, aprobat cu majoritate de voturi, al participării judeţului la evenimente naţionale şi internaţionale de promovare turistică în acest an prevede ca delegaţia maramureşeană să fie prezentă la Târgul Internaţional de la Berlin, din această lună. De asemenea, tot în martie, va participa şi la evenimentul similar din Paris. În luna aprilie, delegaţia va merge la Milano, Italia. În noiembrie este vizată Londra, tot atunci fiind şi Târgul de turism al României, din Bucureşti, ediţia de toamnă.