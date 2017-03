Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare vă oferă „Mărţişoare pe portativ”, o proiecţie DVD a concertului „Celtic Woman: A New Journey”, dirijor: Declan Lownei, compozitor şi director muzical: David Downes. Evenimentul are loc luni, 6 martie, ora 13, în sala de conferinţe a Bibliotecii. Prezintă: actorul Paul Antoniu. „Celtic Woman” este un ansamblu muzical irlandez, exclusiv feminin, conceput şi creat de David Kavanagh, Sharon Browne şi David Downes, în anul 2004. Repertoriul este variat, de la melodii tradiţionale celtice, la muzică modernă. (i.s.)