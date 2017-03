Pe cînd o echipă de fotbal… dar infrastructură?

Acestea sînt întrebări la care nu avem răspuns şi probabil nici nu vom avea prea curînd, în acest moment în Baia Mare neexistînd o grupare de seniori la nici un eşalon. Şi de cînd a luat amploare acest fenomen, îndrăgit de multă lume, Baia Mare nu s-a confruntat cu o asemenea nerealizare. Cauzele sînt multiple, în primul rînd că în ultimii ani fotbalul la nivel de seniori a fost finanţat doar din bani publici, insuficient pentru a atinge marea performanţă, iar privatul nu a dorit să se asocieze cu un fenomen în care se pun, zi de zi, multe semne de întrebare în ceea ce priveşte corectitudinea unor partide în cele trei eşaloane şi nu numai. Referitor la infrastructura bazelor de pregătire, capitol unde Baia Mare este repetentă, comunitatea locală şi judeţeană nu au întreprins nimic în acest sens de zeci de ani, multe dintre acestea aflîndu-se în paragină. Desigur, realizarea unor investiţii de anvergură ar presupune alocarea de sume mari, numai că din punct de vedere economic Baia Mare nu-şi permite în acest moment. Probabil că vor trebui să treacă ani ca municipiul nostru să facă investiţii în infrastructură, fonduri care ar fi necesare şi din partea privatului. Toate aceste aspecte s-au discutat în Adunarea Generală a „Asociaţiei Toţi pentru Fotbalul Băimărean” într-una din serile trecute, la care au luat parte oameni din administraţia locală şi judeţeană, un senator, foşti fotbalişti care au evoluat sub culorile galben-albastre, dar şi mass-media locală. Adunarea a fost organizată şi condusă de preşedintele asociaţiei, domnul Zoltan Nagy, la care au mai fost prezenţi senatorul Iustin Talpoş, Dorel Mureşan – consilier local, Călin Bota – consilier judeţean, Cosmin Drulea – preşedintele Comisiei de Sport din cadrul CJ, Ionuţ Marta – director general CS Minaur, Dorin Toma, Emil Kemenes, Cristian Vasc şi Dănuţ Sabou – foşti componenţi ai FC Baia Mare.

Toţi cei prezenţi au fost de părere că aspectul cel mai arzător, dar şi dureros în acelaşi timp, ar fi refacerea infrastructurii, iar primordial ar fi investiţia pentru ridicarea a cel puţin unui teren sintetic de dimensiuni mari, care să includă şi nocturnă. Şi la acest capitol s-a discutat despre terenurile din Ferneziu, terenul doi al stadionului „Viorel Mateianu” şi terenurile de la Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”. Doar că numai primele două terenuri sînt în proprietatea administraţiei locale, baza de la Aurel Vlaicu neştiindu-se, momentan, în proprietatea cui se află. Este clar că Primăria Baia Mare nu dispune de fondurile necesare pentru a face un teren cu iarbă artificială. Şi atunci s-a lansat ideea ca cineva din zona privatului să investească într-un teren sintetic în urma unui protocol de colaborare. În acest sens, la primărie s-au depus deja două proiecte, de către AJF Maramureş şi FC Kiss, iar alte două cereri pentru concesionare vor fi depuse de către FC Mara 2010 (a depus deja) şi Sporting Recea. Ar rămîne ca în urma acestor cereri cei din consiliul local să analizeze cea mai bună ofertă, pentru ca investitorul să parcurgă, în continuare, paşii necesari în vederea investiţiei. Este prematur să tragem anumite concluzii, dar sperăm ca cei care conduc acest municipiu să fie deschişi pentru o investiţie de acest gen, de altfel extrem de necesară şi urgentă pentru Baia Mare.

Trecînd la celălalt punct, vizavi de o echipă de seniori, indiferent de liga în care va evolua, toţi cei prezenţi au ajuns la concluzia că Baia Mare este obligată să aibă o echipă de fotbal din sezonul viitor, proiect în care să fie implicaţi şi foşti mari fotbalişti. Zoltan Nagy a lansat ideea înfiinţării unui club pe societate de acţiuni, iar Dorel Mureşan a precizat că primăria are în plan altceva. Iar propunerea din partea administraţiei locale este activarea secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Minaur, cea mai plauzibilă în acest moment. Înfiinţarea unui club pe societate de acţiuni este dificilă şi riscantă în acelaşi timp, în sensul în care e nevoie de o infuzie mare de capital, iar aici trebuie să intervină oameni potenţi financiari. Şi cum la fotbal e nevoie de un buget consistent, în care să fie inclusă echipa de seniori, plus grupe de copii şi juniori, este greu de crezut că firmele private ar dori să se implice în fenomenul fotbal. Cel puţin pentru o perioadă. Cu o eventuală susţinere a administraţiei locale şi judeţene, iar cei din cadrul clubului să atragă investitori şi din zona privatului. Toate acestea au fost simple discuţii în cadrul Adunării Generale a „Asociaţiei Toţi pentru Fotbalul Băimărean”, care ar trebui puse în practică cît mai curînd posibil. Astfel, ne vom trezi că fotbalul băimărean va reveni în actualitate peste cîţiva ani, cînd se va trezi cineva să investeasă din nou. Doar cu oameni competenţi, corecţi şi care nu au interese personale se poate demara un asemenea proiect.