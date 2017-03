Voluntariat în Polonia

Asociaţia EFM din Polonia aşteaptă un tânăr/ă din România pentru un proiect de voluntariat internaţional de 6 luni, cu începere în luna aprilie 2017. Profilul voluntarului căutat: să fie cetăţean român, să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, să ştie limba engleză la nivel mediu (cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj), să fie caracterizat de creativitate, flexibilitate în acomodarea într-un mediu străin, spirit de iniţiativă, să fie capabil să participe activ la educaţia tinerilor prin asistarea profesorilor la oră sau susţinerea de workshop-uri sau prezentări interactive, să fie capabil să activeze ca un ”ambasador” cultural al României, oferind informaţii corecte, obiective cu privire la situaţia actuală. Printre activităţile propuse pentru cei care vor merge ca voluntari în Polonia: lecţii de engleză cu elevi sau lecţii de română pentru cei ce vor dori; asistarea profesorilor la activităţile zilnice în şcoală, în special în domeniul artistic (teatru, pictură, dans) sau sport, asistarea celor mici în a învăţa să scrie e-mail-uri, să folosească internetul sau să scrie scrisori; organizarea de evenimente culturale menite să ofere tinerilor polonezi şansa de a cunoaşte particularităţile ţării noastre; participarea la taberele interculturale ”Euroweek”; iniţierea de activităţi proprii bazate pe hobby-urile sau interesele personale; deplasări în alte oraşe pe perioade scurte cu scopul de a promova educaţia non-formală, limba engleză şi voluntariatul internaţional; ajutor în organizarea de conferinţe specifice liceului (ex. Ziua Limbilor Internaţionale, Ziua Voluntariatului). Pentru înscriere, trebuie să trimiteţi un email cu subiectul ” Youth and diversity” la adresa remus@t4uth.ro, cu un CV şi o scrisoare de motivaţie în engleză, sau cu un scurt film de prezentare. Candidatul selectat va fi contactat telefonic şi pe e-mail pentru a stabili ultimele detalii (transport, pregătire, suport etc.). Termenul limită pentru aplicaţii este 10 martie.