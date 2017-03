Semănăm cu americanii…

Preşedintele Donald Trump are probleme în SUA, nu este lăsat să guverneze. La fel se întîmplă şi la noi, bătălia a coborît în stradă şi a urcat la Curtea Constituţională. Opoziţia atacă, puterea se apără, ţara stă pe loc!

Societatea s-a scindat, părţile nu găsesc calea de dialog, instituţiile democratice se dovedesc incapabile să reacţioneze. Nu este clar dacă legile trebuie să fie elaborate de Parlament, la propunerea Guvernului, ori la propunerea puterii Judecătoreşti! Voinţa majorităţii alegătorilor a fost exprimată în 11 decembrie 2016, însă cei care au pierdut vor ca puterea să fie rezonabilă şi să nu abuzeze de îndreptăţirea sa. Cu alte cuvinte, nu este suficientă voinţa majorităţii, ci trebuie ca minoritatea să accepte politica şi măsurile luate de putere. Să impunem o regulă a unanimităţii ar fi însă imposibil!

Situaţia a fost blocată de puterea judecătorească, prin instituţiile sale de forţă – nu sînt de acord cu îmblînzirea legislaţiei anticorupţie şi nu acceptă introducerea controlului civil asupra instituţiilor din justiţie. S-a creat un conflict între cele trei puteri ale statului, iar mediatorul constituţional nu intervine. Democraţia stă bine pe trei picioare egale, justiţia nu trebuie să fie mai lungă!

Trump a spus despre judecători că ar trebui să fie „recalibraţi”, cu alte cuvinte să introducem un sistem de evaluare. În România, PSD vrea să adopte legea răspunderii magistraţilor, ceea ce judecătorii şi procurorii nu pot accepta. Aici se află esenţa conflictului. Împotriva lui Trump se duce o campanie de discreditare şi ceva semănător se întîmplă şi la noi.

Alegătorii au votat, dar se vede că nici în SUA şi nici la noi nu poţi să-ţi atingi obiectivele doar prin voinţă. Mai trebuie ceva, ca puterea să fie rezonabilă, să existe respect reciproc.

Trump a cîştigat cu propuneri simpliste, să combaţi imigraţia cu un gard, ceea ce seamănă a isterie. Vrea să renunţe la precauţiile de poluare. Dar are şi idei mai bune, cum ar fi renunţarea la educaţia pe competenţe şi revenirea la educaţia formativă, greu de realizat de vreme ce cultura generală a fost desconsiderată – copiii americanilor nu cunosc nici numele statelor unite.

Trump a fost pragmatic (ca şi PSD), a obţinut voturile oamenilor de rînd, ale celor mulţi, s-a apropiat de aceştia, cu toate că el este un miliardar, un om bogat, deci se presupune că ar intra cu greu în standardul moral creştin. Pentru a obţine voturile plebei, a atacat clasele de sus, iar acum acestea i se opun. Şi-a făcut duşmani în justiţie şi în serviciile secrete, îl pot dărîma, căci SUA are două picioare şi lipseşte al treilea…

Nici PSD+ALDE nu pot să stea pe scaunul şchiop, politica lor este ţinută în şah de justiţie. Se vede că PSD n-are şefi cu experienţă politică îndelungată, încît a dat înapoi în faţa acestor adversari puternici în stat şi posesori de informaţii secrete. Trump şi Dragnea au întins mîna, s-au fotografiat, sînt amîndoi gata să sacrifice orice, mesajul lor fiind radical.

România poate demonstra sau infirma că are puterea să asigure un trai decent pentru cei mulţi, cum cere de fapt şi Constituţia ţării, dar şi strategia europeană privind economia socială. Pînă la urmă nu Trump va face ordine, nu PSD va triumfa, ci trebuie să revenim la democraţie, la statul cu trei puteri egale (trinitatea). O ţară cu tradiţia democratică a SUA se va echilibra, dar pentru noi încă avem griji în următoarele zile. Poate ne va ajuta Trump!