Femeile, de ziua lor

Încă de dinainte de ’89, a rămas obiceiul ca ziua de 8 martie să fie dedicată femeilor. Data nu a fost aleasă întâmplător în regimul trecut, pentru că era aşezată înainte de un mare praznic, Buna Vestire, iar obiectivul avut în vedere era acela ca sărbătorile populare să şteargă treptat sărbătorile creştineşti din conştiinţa oamenilor. În plus, se ştie prea puţin că ziua de 8 martie a fost instituită ca Zi Internaţională a Femeilor în 1910, la Conferinţa Femeilor Socialiste de la Copenhaga. Era o mutare importantă pe care o făcea Internaţionala Socialistă, prin crearea unei sărbători pentru femeia-revoluţionar. Dincolo de această semnificaţie, există o certitudine: femeia şi mai cu seamă Mama merită să fie sărbătorită, respectată şi în primul rând iubită nu doar într-o singură zi pe an, ci în permanenţă.

Între serviciu şi acasă

A fi femeie implică o serie de responsabilităţi. Societatea de azi le-a impus femeilor un alt ritm, unul mult mai alert. Astfel, femeia a ajuns să fie nevoită „să alerge” între serviciu şi casă. Nu e însă greu, atunci când îţi place ceea ce faci, spun doamnele. Mirela Farcaş lucrează de 25 de ani în domeniul confecţiilor şi reuşeşte să se împace treburile casnice cu cele de la muncă. „Trecem peste problemele care mai apar la serviciu, când mergem acasă, suntem femei, când suntem aici ne vedem de treabă. Nu este greu dacă îţi place ceea ce faci, pentru că atunci toate le faci cu mare drag. Dacă mergi acasă şi ai o familie bună, e bine. E frumos în domeniu, depinde de câţi ani faci acest lucru. Eu lucrez în domeniu de 25 de ani. Acum sunt maistru, am fost şi muncitoare. Am pornit de jos, am fost şi ambalatoare, şi alimentatoare, am fost şi la călcat. Mi-a plăcut de la început ce am făcut şi îmi place şi acum”, a mărturisit Mirela Farcaş. O altă doamnă angajată la aceeaşi firmă, Angela Andor, a relatat că „nu e foarte uşor să te împaci între serviciu şi casă. Zilnic alergi, să duci copilul la grădiniţă, la şcoală, dar dacă îţi place ceea ce faci, poţi să le faci pe toate cu brio. Sunt momente sau zile când avem mai mult de lucru, mai ales când sunt livrări, dar nu e exagerat de greu. Eu lucrez din 1994. La început, ca orice muncă ţi se pare greu. Oriunde sunt şi lucruri frumoase şi lucruri grele sau mai puţin grele. Eu lucrez ca ambalator”, a spus Angela Andor.

Cariere de succes

Sunt şi femei care au demonstrat că pot să ajungă în funcţii cheie şi să se descurce chiar mai bine decât bărbaţii. E nevoie doar de încredere în forţele proprii şi să nu ţii cont de prejudecăţile celor din jur. Elena Carmen Nicolaescu este o femeie de afaceri de succes. Recunoaşte că i-a fost favorabilă conjunctura. Aşa a reuşit să ajungă directorul general al unei societăţi de confecţii din Baia Mare, SC Confstar S.A. Iniţial, Elena Nicolaescu a predat fizică, dar apoi a abandonat învăţământul, deoarece trebuia să ducă mai departe o afacere pe care a condus-o mama sa. „Cine are o situaţie stabilă acasă, în sensul că are familie, are copii, atunci lucrurile evoluează bine. Cine are o situaţie nu foarte bine apreciată acasă, probabil că simte acest lucru şi în societate. Dacă eşti foarte bine organizat nu cred că e greu să te ocupi şi de familie şi de serviciu. Eu am şi doi copii, mă ocup şi de educaţia lor, sunt şi familistă convinsă, nu cred că e greu. Eu am terminat fizica şi am predat timp de 13 ani. Ulterior m-am reprofilat. Nu am avut o ascensiune în confecţii, nu sunt de meserie confecţioner, de aceea am angajat director de producţie. Eu mă ocup de management. Mama mea a fost director aici şi atunci automat am moştenit nişte acţiuni. Dacă îţi faci bine treaba, poţi să mergi mai departe”, a declarat Elena-Carmen Nicolaescu, director general al firmei de confecţii.

Familia sau cariera?

Alte doamne spun că pentru o femeie nu e greu să se dezvolte în plan personal şi profesional. Totul e să ai un om potrivit lângă tine. „Atunci când îţi e foarte bine acasă poţi să înfrunţi toate problemele, iar la serviciu nu faci decât să te transpui în ipostaza pentru care te-ai pregătit să-ţi dezvolţi o carieră. Nu cred în prejudecăţi. În ce mă priveşte a fost ca o dezvoltare a carierei. Recunosc, mi-a plăcut să învăţ, am fost şefă de promoţie, deci a mă pregăti pentru a accede într-o funcţie superioară nu mi s-a părut complicat. Am avut şi şansa să am în jurul meu oameni foarte bine pregătiţi, e foarte important să vii la serviciu cu drag, fără temeri şi întotdeauna greşelile pot fi corectate şi să mergem mai departe. Din punctul meu de vedere, trebuie îmbinate cariera şi familia”, a afirmat preşedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş, Carmen Prodan.

Pe de altă parte, doamnele care au reuşit să acceadă în funcţii de conducere le sfătuiesc pe celelalte reprezentante feminine să aibă mai multă încredere în propriile forţe. „E puţin mai greu ca femeie să faci faţă tuturor obligaţiilor dacă ai un serviciu, dacă ai o carieră, dacă ai copii, dacă mai şi alte activităţi. Te solicită mai mult ca pe bărbaţi, deoarece se ştie că femeia şi acasă rezolvă majoritatea treburilor. Având în vedere că femeile pot face faţă tuturor obligaţiilor, nu sunt de părere că trebuie să luptăm pentru egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, nu suntem cu nimic mai prejos decît bărbaţii, deci nu avem pentru ce lupta, fiecare are şansa lui şi şansele depind de tine cum le foloseşti. Sunt o feministă convinsă, tot timpul am militat pentru femei, le încurajez în carieră, îmi place să cred că le-am sprijinit întotdeauna. Şi le doresc să fie fericite, împlinite şi să aibă mai multă încredere în ele, deoarece pot face faţă la multe aspecte ale vieţii şi să se bucure de ele”, a punctat directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş, Lucica Pop.