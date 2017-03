Fermierii cu 5 vaci primesc 3.500 euro/an

Crescătorii de animale din zonele defavorizate (46 de comune din cele 76 din Maramureş), care deţin cinci vaci de lapte sau carne, pot să obţină din acest an bani frumoşi de la APIA, dar trebuie să se grăbească. Au termen până la 15 mai 2017 să-şi întocmească dosarul pentru a fi incluşi în schema cuplată pentru zootehnie pe acest an. Dacă întârzie, vor putea accesa SCZ din 2018.

Până acum, erau incluşi în schemă doar fermierii cu minim 10 capete de vaci, însă legea s-a schimbat, numărul animalelor deţinute trebuind să fie de minim cinci.

Dr. Claudiu Frânc, preşedintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli APA Transilvania, ne spune: „Termenul până la care fermierii pot să-şi completeze documentele necesare pentru eligibilitatea schemelor de plată este până în 15 mai 2017. Procedurile pe care trebuie să le îndeplinească durează cam o lună de zile, în aşa fel încât la depunerea cererii la APIA să deţină documentele necesare. Aici intră şi sprijinul cuplat la specia bovină de lapte şi carne. Prin notificarea din luna august 2016, România a cerut Comisiei Europene să fie aprobată această Măsură 13, pentru zonele cu constrângeri climatice, cu reducerea de la 10 capete pe exploataţie, cum era până acum, la cinci capete. Este o măsură extraordinar de bună pentru fermierii din aceste zone cum este Maramureşul, care până acum au fost neîndreptăţiţi, mai ales că au pierdut sumele alocate pe zonele defavorizate, date până în 2013. Astfel, am venit pe schema nouă şi am reuşit să îi introducem pe aceşti oameni din zonele cu constrângeri naturale, localităţi pe care le găsim pe site-ul AFIR-ului, adică toţi cei care pot beneficia de Măsura 13 cu toate submăsurile ei. Pe listă fermierii pot vedea foarte clar dacă sunt beneficiarii acestei scheme”.

Condiţiile de eligibilitate

Reprezentantul federaţiei APA atrage însă atenţia solicitanţilor care îşi întocmesc dosarul să respecte condiţiile minime de eligibilitate: „Pentru a putea să obţină acea adeverinţă de înscriere a animalelor în registrul genealogic al rasei, fermierii trebuie să prezinte repede la asociaţiile judeţene care fac legătura cu asociaţiile acreditate pentru controlul oficial al performanţelor. Federaţia APA Transilvania îi poate ajuta prin ing. Andrei Csatlos, tel. 0723857225, la care trebuie să aducă documentele, acestea însemnând paşapoartele animalelor şi adeverinţa de la medicul veterinar din comună. Fermierii pot să fie persoane fizice sau persoane juridice. Inspectorii trebuie să se deplaseze în fiecare exploataţie, ca să verifice existenţa animalelor de rasă. Să fie în grajd cinci capete de vaci, animale care au fătat cel puţin odată; să aibă o producţie de lapte care, pe declaraţia pe proprie răspundere a fermierului, să se încadreze în media de producţie a populaţiei rasei respective. De exemplu, la rasa Bălţată românească, media producţiei anuale să fie de 5.400 litri de lapte pe cap de animal. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă cel puţin o instalaţie de muls, la bidon. Iar animalele trebuie să fie identificate”, a completat Claudiu Frânc.

Dacă solicitantul nu trece de control, declarând în fals anumite lucruri, riscă mult: în următorii trei ani, nu mai are voie să beneficieze de acest sprijin. Dacă fermierul nu îndeplineşte condiţiile minim necesare, le poate rezolva până în septembrie 2017 şi va intra în schema de plată pentru anul 2018. Subvenţia este de câteva sute de euro pe cap de animal (depinde de numărul de aniamle înscrise). Anul trecut, spre exemplu, suma a fost de 733 euro pe cap de animal. Fermierii din zonele normale, fără constrângeri, pot primi acest ajutor de stat dacă deţin minimum 10 vaci înscrie în controlul oficial al producţiei de lapte şi în registrul genealogic. Dacă fermierii au animale cu paşaport în care la rubrica rasă scrie metis, atunci vor solicita paşapoarte noi, pentru ca la rubrica rasă să apară Brună, Bălţată sau care este rasa dominantă.

Dr. Claudiu Frânc apreciază că circa 400-500 de gospodari din zonele defavorizate din judeţul Maramureş vor putea accesa această subvenţie importantă, de circa 3.500 euro/an, pentru 5 vaci de lapte.