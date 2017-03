La Cavnic, 160 de copii din programele HHC au participat la Jocurile Speciale de Iarnă

În ultima zi a lunii februarie, 160 de copii şi tineri cu nevoi speciale din serviciile de protecţie a copilului din Maramureş au participat la cea de-a 17-a ediţie a Jocurilor Speciale de Iarnă, care au avut loc pe pârtia din Cavnic. Evenimentul sportiv a fost organizat de Hope and Homes for Children România şi susţinut de Bridgers for New Beginnings, SUA.

Pe pârtia din Cavnic, distracţia a fost cuvântul de ordine al zilei. Copiii şi tinerii s-au organizat în 12 echipe: Albinuţele, Buburuzele, Căţeluşii, Fluturaşii, Ghioceii, Inimioarele, Lalelele, Margaretele, Omuleţii de zăpadă, Pisicuţele, Poneii, Steluţele şi au participat pe rând la probele competiţiei. Au jucat fotbal, X şi O şi Şotron pe zăpadă, s-au întrecut la trasul frânghiei şi ştafeta cu lingura cu ou, s-au dat cu săniuţa pe pârtie, au aruncat cu bulgări la ţintă şi au făcut oameni de zăpadă.

Distracţia de pe pârtie s-a terminat cu un moment festiv, în care copiii au primit diplome, medalii şi pungi cu cadouri. Copiii şi tinerii (unii dintre ei participând încă de la prima ediţie a Jocurilor Speciale de Iarnă) au fost foarte încântaţi de ziua petrecută pe pârtie, în zăpadă, dar mai ales de activităţile care au fost o ocazie foarte bună de a se întrece între ei.

Hope and Homes for Children organizează Jocurile Speciale de Iarnă încă din anul 2000, cu scopul integrării sociale a copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale prin activităţi de petrecere a timpului liber şi întreceri sportive specifice sezonului de iarnă. La aceste jocuri participă copii şi tineri, nu doar din serviciile de protecţie a copilului din Maramureş, ci şi de la ASSOC şi Asociaţia Esperando, organizaţii cu care Hope an Homes for Children colaborează.

„Bucuriile mărunte sunt cele care ne aduc fericire şi asta am vrut să simtă, astăzi, copiii care au participat la jocurile zăpezii pe pârtia de schi din Cavnic. A fost o zi cu soare şi vom menţine tradiţia aceasta, pentru că sute de copii aşteaptă evenimentul acesta an de an”- a declarat Ştefan Dărăbuş, director regional, Europa Centrală şi de Sud, în cadrul HHC.

HHC activează în ţara noastră din anul 1998

HHC a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 53 de instituţii de tip vechi (orfelinate), în timp ce alte 10 sunt în curs de închidere. Prin serviciile dezvoltate de HHC România, copiii trec de la îngrijirea în instituţii-mamut în care nu beneficiază de atenţie şi afecţiune individuală, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viaţă apropiată de normalitate. Prin eforturile HHC România şi ale partenerilor săi, 4.985 de copii au fost scoşi din instituţii, iar alţi 912 urmează să părăsească instituţiile în curs de închidere. (IBM)