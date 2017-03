Un trandafir şi un zâmbet pentru pacientele Secţiei Oncologie

Un gest din inimă au făcut tinerii social-democraţi băimăreni, conduşi de preşedintele interimar Ciprian Podar, în ziua de 8 Martie. Alături de mai tinerii lor colegi din Liga Studenţilor, aceştia s-au deplasat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare unde, pe Secţiile de Oncologie şi Diabet, au oferit câte o floare fiecărei paciente aflate la tratament. Sosirea lor a fost primită cu lacrimi de bucurie şi multă mulţumire în priviri, doamnele declarându-se extrem de emoţionate de această vizită neaşteptată a tinerilor.

Despre această acţiune a vorbit Ciprian Podar: „Am dorit să ne arătăm respectul pentru femei în această zi minunată dedicată lor, o zi specială în care aniversăm toate reprezentantele sexului frumos din viaţa noastră: mame, surori, bunici, iubite, soţii, colege. Cu atât mai mult, echipa TSD Baia Mare şi colegii din Liga Studenţilor Social-Democraţi ne-am gândit că ar fi frumos şi elegant să dăruim, azi, alinare sufletească doamnelor. Şi ne referim aici la cele care, în loc să petreacă această zi minunată în cele mai frumoase companii, se află în spital, la tratament. Am învăţat că un gest mărunt poate însemna, uneori, extrem de mult. Noi am oferit o floare şi un zâmbet şi am primit în schimb priviri pline de bucurie, care reprezintă mult mai mult. Mulţumim tuturor celor care ne-au permis accesul pe secţie, cadrelor medicale şi sanitare acare au arătat că apreciază gestul nostru. Această acţiune o vom repeta-o cât mai curând, fiindcă azi am realizat cât adevăr se ascunde în proverbul: „Dăruind vei dobândi”. (o.l.)