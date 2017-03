Diplome pentru mamele cu doi fii poliţişti

Comisarul Mihai Gherman, comandantul Poliţiei din oraşul Tîrgu Lăpuş, a oferit Diplome de recunoştinţă celor patru mame din zona Lăpuş care au cîte doi fii poliţişt.

Doamna Varvara Paşca din satul Libotin, comuna Cupşeni, are doi feciori poliţişti, de care este foarte mîndră: gemenii Vasile şi Grigore, agenţi şefi principali la Poliţia oraşului Tg. Lăpuş.

Doamna Raveca Horvat din satul Inău, aparţinător oraşului Tg. Lăpuş, este fericită văzîndu-i îmbrăcaţi în haina militară de poliţist pe cei doi fii ai săi, Viorel Alin, agent şef principal la Poliţia oraşului Tg. Lăpuş, şi Ovidiu Gavril, la postul de poliţie din Copalnic-Mănăştur.

Mama Ileana Cosma din comuna Suciu de Sus are doi mîndri fii poliţişti, agenţi şefi principali în Baia Mare, pe Alin şi Florin.

Doamna Teodora Oana din satul Rohia are doi băieţi poliţişti, pe Ionel Alin şi pe Dorin, şi ei cu grad de agenţi şefi principali, la poliţia Baia Mare.

Cele patru mame de poliţişti au fost răsplătite cu diplome şi flori. Pe act scrie: “Diplomă de recunoştinţă pentru o mamă model, care şi-a crescut şi educat frumos fiii poliţişti”. Diplomele au fost înmînate de către tinerele poliţiste: agenta Angela Cupşa; studenta Ioana Pop (la Academia de Poliţie din Bucureşti) şi eleva practicantă Gabriela Hereş (foto), acasă la cele patru mame de poliţist.