Investiţiile aflate în finanţare vor primi bani!

Viceprim-ministrul României, Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFP), alături de secretarul de stat Adrian Gâdea, s-au aflat în Maramureş, în cursul zilei de vineri, 10 martie, şi au discutat cu primarii din judeţ.

Vicepremierul a menţionat faptul că vizita a venit în urma invitaţiei lansate de preşedintele Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea. Foarte mulţi dintre primarii maramureşeni au fost prezenţi la întâlnire. Au fost abordate, punctual, problemele cu care se confruntă în accesarea fondurilor guvernamentale sau europene, dar şi proiectele care pot obţine finanţare. Asta, în condiţiile în care vineri, 17 martie 2017, va fi ultima zi în care primarii pot depune proiecte de finanţare la MDRAPFP.

Impresia lăsată primarilor de viceprim-ministru este de femeie hotărâtă: ”Pare o doamnă puternică, aşa mi-a dat senzaţia. Cred că face ordine acolo la minister şi nimeni nu are de comentat. Ştie ce vorbeşte…”, a spus un primar la ieşirea de la întâlnirea cu vicepremierul. ”Arată ca un om hotărât, care ştie ce vrea. Asta pentru că ne-a răspuns punctual şi la subiect la toate întrebările. Majoritatea au fost legate de cum să facem pentru a accesa bani cât mai mulţi pentru proiectele noastre. Însă, în primul rând fiecare primar trebuie să aibă un proiect bine întocmit pentru a putea spera la finanţare. Am primit asigurări că proiectele noastre vor primi finanţare. A dat răspunsuri şi la alte probleme cu care ne confruntăm”, ne-a explicat un alt edil, la terminarea şedinţei cu autorităţile.

Întâlnirea a fost deschisă de Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, care a arătat că Programul Naţional de Dezvoltare Locală va cuprinde, în perioada următoare, o sumă importantă de bani ce va fi direcţionată către proiectele comunităţilor locale: ”Este foarte important să fim riguroşi şi să demarăm proiecte corecte. Am convingerea că vom ajunge la timp la Ministerul Dezvoltării, pentru ca Maramureşul să beneficieze de cea mai mare sumă de bani pusă la dispoziţie de un Guvern, după finanţările extrem de mari pe care le-am avut prin PNDL în anii 2013, 2014 şi 2015. În cei trei ani, în judeţul nostru au fost finanţate 120 de proiecte de dezvoltare locală”.

Modernizarea satului românesc, una dintre priorităţi

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a vorbit despre planurile Guverului şi ale MDRAPFE, care urmăresc asigurarea celor zece servicii de bază în mediul rural: apă, canalizare, drumuri, dispensare, şcoli, grădiniţe, creşe, poduri, podeţe şi iluminat public. Toate acestea vor duce la creşterea confortului cetăţenilor şi la modernizarea satului românesc. Vicepremierul Sevil Shhaideh a arătat că încă din primele săptămâni de la preluarea guvernării a fost adoptată Ordonanţa 6, care prevede că toate proiectele aflate în finanţare la 31 decembrie 2016 vor avea asigurată finanţarea şi în acest an: ”În 2016, au fost finanţate opt proiecte în Maramureş. Pentru a obţine diferenţa de bani prevăzută în contract, beneficiarii trebuie să depună Anexa 3, completată. În ceea ce priveşte proiectele noi, UAT-urile au obligaţia să se încadreze în termenul stabilit, 17 martie 2017, pentru a trimite solicitarea de finanţare, nota de fundamentare şi aceeaşi Anexă 3, care trebuie completată extrem de atent. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a unit cu Ministerul Fondurilor Europene şi, în acest fel, vom avea o corelare mai bună a tuturor investiţiilor. O altă prioritate o reprezintă atragerea de fonduri europene, iar localităţile care nu au fost eligibile la AFIR, dar care nu au fost cuprinse în masterplan, au o nouă şansă pentru obţinerea de fonduri. Avem în target ca, până la finalul anului 2017, să atragem în ţară 5,2 miliarde de euro. Nu este o sumă mare, dar este o sumă uriaşă dacă o raportăm la zero… O a treia prioritate este reforma administraţiei”.

Maramureşul, fruntaş la PNDL

Vicepremierul Sevil Shhaideh a mai precizat că pentru UAT-urile care au fost cuprinse într-un ordin, dar nu au încheiat contractul de finanţare până la finalul anului în curs, finanţarea nu mai este eligibilă. În cazul în care există asemenea situaţii în care contractul nu a fost încheiat, UAT-urile trebuie să redepună solicitarea şi Anexa 3: ”Avem cinci miliarde de euro pentru apă şi canalizare pe fonduri europene, în timp ce, pe PNDL, pentru toate proiectele, avem un buget de şase miliarde de euro în acest an. Acesta este motivul pentru care încurajez depunerea de proiecte şi pe POR şi PNDR. Vom acorda prioritate localităţilor care nu au fost eligibile, comunităţilor sub 2.000 de locuitori. La finanţare vor intra, cu precădere, grădiniţe, creşe, şcoli”, a declarat ministrul MDRAPFE.

În cadrul conferinţei de presă care a urmat după întâlnirea cu edilii maramureşeni, vicepremierul a arătat că judeţul nostru este unul dintre cele care a accesat cele mai multe fonduri din ultimii ani. Totodată, a subliniat că ştie că Maramureşul are multe cursuri de apă, iar asigurarea unor căi de acces prin construirea de poduri este necesară, pentru a nu rămâne comunităţi izolate: ”Încă din 2014, am discutat despre specificitatea reliefului în judeţ şi necesitatea de a construi poduri şi podeţe, iar în Maramureş au fost realizate, în mandatul trecut, peste 30 de astfel de obiective de investiţii. Suma disponibilă prin PNDL, până în anul 2020, este de 30 de miliarde lei prin credite de angajament şi ne propunem 5.000 de obiective noi. Totodată, avem în plan şi efectuarea de lucrări la 2.500 de creşe şi grădiniţe, precum şi la 2.000 de şcoli, unde sperăm să avem autorizaţie de funcţionare până la finalul anului în curs”, a subliniat ministrul Sevil Shhaideh.