La Copalnic Mănăştur, servicii de gospodărire comunală în regie proprie

Comuna Copalnic Mănăştur îşi execută lucrările de gospodărire comunală în regie proprie. Administraţia locală are un parc de maşini şi utilaje care le permite să efectueze atât lucrări de deszăpezire, pe perioada iernii, cât şi lucrări de întreţinere a drumurilor sau alte genuri de lucrări, în anotimpul călduros. Mai mult, economia de bani la bugetul local este una semnificativă.

Astfel, administraţia locală îşi realizează lucrările de întreţinere a drumurilor, sau deszăpezirea lor, cu forţe proprii. De asemenea, şi activitatea de salubrizare a comunei se face tot cu utilajele primăriei. În acest fel, economia la bugetul local este de circa 50%, după cum ne-a explicat Ioan Vlad Costin, viceprimarul comunei Copalnic Mănăştur: „Avem trei autobasculante, un excavator, un buldo-excavator, un cilindru compactor, auto-greder. Achiziţionăm piatră concasată şi facem noi lucrările de terasament a drumurilor, spre exemplu. De asemenea, executăm şanţurile, podeţele. Aşternem piatra concasată şi o compactăm. Deci, într-un cuvânt, modernizăm drumurile din comună cu forţele noastre, adică în regie proprie. Lucrările pe care le putem face noi, dacă le-ar executa o firmă specializată, ar costa aproape dublu. Aşa facem 50% economie la bugetul local. Mai avem un tractor şi utilajele acestea le folosim şi la deszăpeziri. Deci, nu avem nici la acest capitol contract cu vreo firmă de deszăpezire. Toate cheltuielile din această iarnă, cu curăţarea nămeţilor, au fost minime. Ce ne-a costat a fost combustibilul şi cam atât. Salariile oricum le dăm, că avem angajaţi în primărie care deservesc şi aceste utilaje. E bine dacă ai utilajele tale, că orice probleme ai în comună, le rezolvi mult mai repede. Am avut, spre exemplu, inundaţii. Am dus automat utilaje acolo şi am rezolvat rapid. Dacă nu ai maşinile tale şi eşti nevoit să apelezi la firme, plăteşti! Mai ales că patronii profită de ocazie dacă ai nevoie urgentă de utilajele lor şi pun nişte preţuri mari. Mai mult, avem şi serviciul nostru de salubrizare, nu plătim nimănui nici pentru asta. Avem contract de depozitare, dar transportul deşeurilor menajere îl facem noi. În concluzie, încercăm să ne gospodărim noi, prin forţe proprii, că banii sunt şi aşa puţini, aşa că găsim întotdeauna cea mai ieftină variantă pentru comunitate”.