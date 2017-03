Călătoria Mocăniţei, surprinsă în imagini

Un film realizat de Cosmin Tomoiagă a cucerit numeroşi oameni care au urmărit postarea video. Maramureşeanul Cosmin Tomoiagă a surprins în ima­gini „Călătoria Mocăniţei în feeria iernii”. „Laudele la adresa lui Cosmin Tomoiagă au fost nenumărate, iar aprecierile primite i-au confirmat nu doar talentul, ci şi dragostea pentru locurile natale. Filmuleţul prezintă imagini de iarnă spectaculoase cu Mocăniţa şi drumul ei pe Valea Vaserului. Într-o săptămână, acesta a adunat circa 200 de mii de vizualizări, iar pe Facebook a fost distribuit de peste 3.600 de ori”, scrie turismmaramures.ro. Pentru a realiza filmul, maramureşeanul a avut nevoie de două luni. Despre munca la materialul video pot să vă spun că a fost dificilă, dar frumoasă. Dificilă din cauza temperaturilor foarte scăzute, faptului că mereu am urmărit un corp în mişcare, am urmărit să găsesc cadre care să mă convingă. Aşadar, imaginile acestui material nu au fost regizate, pe cât «spionate» prin ore de filmare. Cei din domeniu ştiu toate detaliile care stau în spatele unui material ca acesta. A fost şi o muncă frumoasă, pentru faptul că sunt un om de acţiune, de mişcare, iubesc natura, aerul curat şi drumeţiile. Nu în ultimul rând a fost o muncă frumoasă prin prisma a ceea ce avea să rezulte, feedback-ul primit din partea privitorilor”, a explicat Cosmin Tomoiagă pentru turismmaramures.ro. Producătorul video mai are şi alte proiecte de succes. Cosmin Tomoiagă s-a aflat în spatele camerei şi la montajul filmului documentar ”Ţapinarii – tribul muntelui”, regizat de Petru I. Pap, care a fost premiat la Festivalul Internaţional de Film ”Filmul de Piatră” (2014), dar şi la Festivalul Internaţional de Film Etnografic Zlatna (2015).