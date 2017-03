O delegaţie din partea Universităţii Semmelweis din Budapesta, Ungaria, a fost primită ieri, de subprefectul Gavriş Ardelean. Delegaţia, compusă din: Prof. Dr. Agoston Szel, rector, Prof. Dr. Károly Szász, cancelar, şi Prof. Dr. Marcel Pop, Director Departament Relaţii Internaţionale, se află în Baia Mare pentru a dezvolta colaborarea pe care universitatea ungară o are cu Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, care are o filială în Baia Mare. La întâlnirea de la Palatul Administrativ au participat şi reprezentanţi ai conducerii universităţii cu sediul la Arad, în frunte cu rectorul Prof. Dr. Coralia Cotoraci.

Oaspeţii, care anterior au întreprins o vizită în campusul Universităţii “Goldiş” de la Satu Mare, au avut timp să se plimbe prin municipiul Baia Mare, declarându-se încântaţi de cele văzute. Rectorul dr. Agoston Szel a arătat că universitarii din Budapesta colaborează foarte bine cu colegii lor din România, fie ei români sau maghiari, şi s-a arătat bucuros pentru sprijinul pe care Instituţia Prefectului l-a acordat întotdeauna mediului uni­versitar băimărean.

Subprefectul Gavriş Ardelean a arătat că în Maramureş românii şi maghiarii convieţuiesc în bună pace, iar administraţia judeţeană are şi angajaţi de etnie maghiară. Gavriş Ardelean s-a arătat apropiat de Filiala Baia Mare a Universităţii “Goldiş”, unde a absolvit studiile de drept. El a afirmat că, indiferent cine se va afla pe viitor la conducerea Instituţiei Prefectului, cu siguranţă va continua să sprijine mediul universitar băimărean şi Universitatea “Goldiş”. În final, între reprezentantul Instituţiei Prefectului şi membrii delegaţiei s-a făcut schimb de cadouri simbolice. (a.g.)