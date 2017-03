În zona Lăpuş, „Luna pădurii” va demara în devans cu 6 zile

La Ocolul silvic din comuna Groşii Ţibleşului de sub Muntele Ţibleş, am discutat cu ing. Vasile Filip, la Strîmbu-Băiuţ cu ing. Forin Mîrzac, iar la Tg. Lăpuş cu ing. şef de ocol Ioan China, despre campania naţională „Luna plantării arborilor”, ce se desfăşoară în acest an, în perioada 15 martie -15 aprilie: ”În cadrul “Lunii plantării arborilor”, la toate ocoalele silvice din judeţul nostru se va organiza o acţiune de sădire de puieţi, în această campanie fiind implicaţi elevi, membri ai unor organizaţii neguvernamentale, dar şi reprezentanţi ai administraţiei locale şi agenţi economici”.

Reprezentanţii Direcţiei Silvice au mai precizat că: “În vederea satisfacerii solicitărilor unor persoane fizice sau juridice, pentru acordarea de puieţi forestieri în vederea plantării, ocoalele silvice vor furniza contra cost, la preţuri avantajoase, material săditor disponibil. Zona Lăpuşului, în perimetrul Ocoalelor silvice din Strîmbu-Băiuţ, Groşii Ţibleşului şi Tg. Lăpuş este bogată în păduri tinere, alături de copaci seculari şi unde plantarea arborilor (puieţilor) nu este atît de stringentă. Totuşi, în această mirifică zonă se vor planta mii de puieţi de brad, molid şi paltin. La Ocolul silvic din comuna Groşii Ţibleşului am dialogat cu ing. Vasile Filip care ne-a confirmat faptul că aceste lucrări vor fi executate pe o suprafaţă de 12 hectare în zonele “Minghet” şi “Ţibleş” şi un hectar în locul “Prihodişte (Dămăcuşeni): ” Vom planta în această perioadă peste 70.000 de puieţi din speciile brad, molid, paltin de munte şi gorun. La Ocolul silvic din Strîmbu-Băiuţ, şef este ing. Florin Mîrzac, un bun specialist în sistemul silvic. Domnia sa ne-a spus: “ Ocolul nostru va desfăşura acţiuni de plantări de arbori pe o suprafaţă de aproape 12 hectare. La noi acţiunile vor demara începînd cu ziua de 20 martie 2017, deoarece, ca şi la Groşii Ţibleşului stratul de zăpadă persistă în locurile unde trebuie să efectuăm plantările, dar am fixat sectoare de lucru la care vor participa zilnic 15-20 de muncitori. Lucrări importante executăm în locul “Rîoaia”, unde vom planta şi înfiinţa, într-o poiană, o plantaţie nouă cu puieţi de brad, molid şi paltin. Vom executa de asemenea împăduriri în completare şi arborete într-o plantaţie existentă pe o mare suprafaţă. Dispunem de puieţii necesari pentru că-i avem din cele 6 pepiniere ale noastre şi din solarul situat aproape de ocol”.