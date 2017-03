Şedinţa extraordinară de CJ, transformată în dispute politice

Consiliul Judeţean Maramureş a avut ieri şedinţa extraordinară. Pe ordinea de zi au figurat doar patru proiecte de hotărâre. Deşi, teoretic, întâlnirea ar fi trebuit să dureze puţin, lucrurile nu au stat aşa. Astfel, şedinţa a devenit locul disputelor politice între consilieri din toate partidele.

Totul a început de la solicitarea liberalului Călin Bota, care i-a cerut preşedintelui CJ o situaţie clară a gradului de îndatorare a judeţului: „Eu cred că întotdeauna cifrele contează. Mă refer şi la această declaraţie pe care a avut-o vicepremierul Sevil Shhaideh, legat de finanţarea Aeroportului Internaţional Baia Mare, pentru care noi am discutat şi am aprobat prin hotărâre garantarea unui credit care urmează a fi contractat de către Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare. Este important să avem în vedere când discutăm de garantarea acestui credit şi ceea ce înseamnă serviciul datoriei judeţului în perioada următoare pentru cofinanţarea proiectelor în derulare, dar şi a celor care urmează să intre la finanţare, motiv pentru care până astăzi, deşi am solicitat de câteva ori în comisie să ni se comunice gradul de îndatorare al judeţului şi care sunt influenţele pe care le generează garantarea acelui credit, ni s-a spus că încă nu-l avem calculat. Cred că ar fi momentul să-l calculăm şi la prima şedinţă de comisie de buget – finanţe, dacă nu chiar într-o şedinţă de plen, să fie prezentate aceste elemente, pentru că eu cred că sunt fundamentale, altfel rămânem doar în zona declaraţiilor politice”, a spus consilierul judeţean Călin Bota.

Răspuns cu subînţeles

Preşedintele CJ i-a răspuns liberalului însă a făcut referire şi la activitatea trecută a lui Bota din Consiliul Local, unde creditele erau mai multe: „Ştiu că veniţi dintr-un mediu în care creditele, cel puţin la primăria băimăreană, au fost o mare problemă şi au existat atât de multe minciuni publice, spuse de foarte mulţi care au condus primăria municipiului Baia Mare. De asemenea, consilierii locali nici nu aţi ştiut ce aţi votat acolo de foarte mult timp, când vorbeaţi de credite. Dar eu vă spun că la Consiliul Judeţean nu procedăm aşa. Aici ştim foarte clar că avem un singur credit aprobat şi care nu este utilizat nici pe departe în integralitatea sa. Sunt 116 milioane de lei aprobaţi de către judeţul Maramureş, pe diferite proiecte. Însă acum nu mai discutăm decât despre Sistemul de management integrat al deşeurilor, banii din credit fiind doar pentru acesta, din care, în acest moment, avem utilizaţi 41 de milioane de lei. Nici mai mult, nici mai puţin”, i-a răspuns preşedintele CJ, Gabriel Zetea. „Eu v-aş ruga pe toţi cei de la PSD şi PNL să nu mai discutaţi foarte mult cu privire la ce s-a întâmplat în mandatul 2012-2016 la primăria municipiului Baia Mare. Dacă ne aducem aminte, la alegerile locale din 2012, împreună de mânuţă, atât PSD-ul, cât şi PNL-ul l-au susţinut pe Cătălin Cherecheş şi echipa de consilieri ai USL-ului. Dacă ar vorbi consilierii fostului PDL sau noi cei din PMP, mai tineri, mai proaspeţi, am putea aduce tot felul de acuze, dar să vă acuzaţi aici reciproc, PSD-ul cu PNL-ul, mi se pare aşa, că pasaţi responsabilitatea de la unii la alţii, când dacă cineva e vinovat, sunt ambele părţi”, a intervenit şi liderul PMP, Lucian Morar, vicepreşedintele CJ.

Unii consilieri şi-au pierdut răbdarea

După aceste contre politice, unii aleşi judeţeni s-au săturat să asiste la discuţii şi au încercat să le pună capăt: „Eu cred că totuşi trebuie să facem apel la o cutumă în consiliul acesta. Vă spun asta din respect pentru câţiva bătrâni consilieri de aici. Căci ceilalţi sunt tineri veniţi. Este o anumită perioadă de 15-20 de minute de declaraţii politice şi închidem povestea. E o şedinţă extraordinară acum, iar lucrurile astea de a răspunde la unul sau la altul este o problemă care cred că nu ţine de noi. Dacă eu îi răspund acum domnului Bota, unde ajungem?!”, a precizat consilierul judeţean din partea PSD, Anton Rohian. „Domnule preşedinte, cred că trebuie să ne întoarcem la problemele pe care le avem de dezbătut în Consiliul Judeţean. Ce a fost la Consiliul Local este problema lor. Faptul că domnul Călin Bota a atras atenţia asupra creditelor, mi se pare un lucru foarte serios. A făcut-o, dând dovadă de responsabilitate. Dar acum cred că ar fi necesar să încheiem discuţia”, a spus Felician Cerneştean, consilier din partea PNL. După mai bine de o oră, s-a trecut şi la votarea celor trei proiecte rămase pe ordinea de zi, unul fiind retras de preşedinte. Toate au trecut cu majoritate de voturi. Cel mai important dintre ele a privit aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru reabilitarea DJ 187.