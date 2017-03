Un băimărean în noul videoclip al Innei cu Antonia

Inna, Antonia, Lariss şi Lori vin în faţa fanilor cu un nou videoclip, numai „lapte şi miere”.

Aşa se intitulează noua piesă lansată de Inna, Antonia, Lariss şi Lori. În filmarea care însoţeşte melodia cântată de cele patru vedete, poate fi remarcată şi apariţia unui tânăr chipeş cu mare priză la fete. Raul Oltean, are 17 ani şi este băimărean. A fost descoperit de către designerul Lorand Coza. În prezent este model al agenţiei DejaVu Models din Bucureşti. Echipa de producţie a celebrei cântăreţe Inna, au fost impresionaţi de farmecul şi frumuseţea băimăreanului, astfel încât l-au ales pentru a apărea alături de cele patru vedete ale casei de producţie Global Record. “Milk and Honey” a fost compusă şi produsă de Marco&Seba (Marcel Botezan şi Sebastian Barac), cei care au compus cele mai multe hituri ale INNEI. Inna a lansat recent un nou single, Gimme, Gimme care în doar 28 de zile are 14 milioane de vizualizări. Lariss a lansat o piesă nouă cu ocazia Valentine’s Day, Antonia a venit cu Dor de tine, iar Lori Ciubotaru se pregăteşte să işi lanseze propriile compoziţii.